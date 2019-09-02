Памфилова призвала всех кандидатов участвовать в предвыборных дебатах

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Все кандидаты на выборные должности должны участвовать в дебатах, не бояться их, тогда интерес к избирательным кампаниям у населения возрастет, считает глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Со своей стороны мы пытаемся молодежь привлечь (к выборам): все эти новые технологии, дистанционное голосование, когда можно голосовать будет, сидя дома. Мы пытаемся вызвать интерес, чтобы наблюдатели шли,... но этого не достаточно. Тут важно, насколько интересны сами кандидаты, насколько интересны между ними дебаты, споры, насколько интересны их идеи. Я считаю, что все конкуренты должны ходить на дебаты, а не бояться их. Если тебе есть что сказать – говори", - сказала Памфилова в интервью НТВ, которое опубликовано на сайте телеканала.
По ее словам, некоторые представители администраций разного уровня пытаются создать для себя искусственные, тепличные условия на избирательных кампаниях.
"Я хочу сказать, что все не получится, научитесь работать с людьми, решать ежедневно их проблемы. Уметь отстаивать свои позиции, уметь смотреть честно людям в глаза. Вот в чем сила, тогда народ потянется", - отметила она.
Памфилова добавила, что здоровая конкуренция - это залог интереса к выборам и развития качественной системы управления, ответственность перед людьми и одновременно ответственность избирателей за свой выбор.