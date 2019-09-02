Памфилова призвала всех кандидатов участвовать в предвыборных дебатах

"Со своей стороны мы пытаемся молодежь привлечь (к выборам): все эти новые технологии, дистанционное голосование, когда можно голосовать будет, сидя дома. Мы пытаемся вызвать интерес, чтобы наблюдатели шли,... но этого не достаточно. Тут важно, насколько интересны сами кандидаты, насколько интересны между ними дебаты, споры, насколько интересны их идеи. Я считаю, что все конкуренты должны ходить на дебаты, а не бояться их. Если тебе есть что сказать – говори", - сказала Памфилова в интервью НТВ, которое опубликовано на сайте телеканала.