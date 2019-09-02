Россия не будет уговаривать Китай участвовать в договоре по вооружениям

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия не будет уговаривать Китай участвовать в новом договоре о контроле над вооружениями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"КНР заявила о том, что масштабы ее ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому ее участие не может быть поддержано, но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговаривать КНР. Мы не будем этим заниматься. Если США получат согласие Китая, тогда мы будет готовы разговаривать", - сказал Лавров на выступлении в МГИМО.
По его мнению, заставлять Пекин помимо его воли неправильно и некорректно.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.