Россия не будет уговаривать Китай участвовать в договоре по вооружениям

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия не будет уговаривать Китай участвовать в новом договоре о контроле над вооружениями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"КНР заявила о том, что масштабы ее ядерного потенциала не сопоставимы с американским и российским, поэтому ее участие не может быть поддержано, но американцы продолжают об этом заявлять, нас просят уговаривать КНР. Мы не будем этим заниматься. Если США получат согласие Китая, тогда мы будет готовы разговаривать", - сказал Лавров на выступлении в МГИМО.

По его мнению, заставлять Пекин помимо его воли неправильно и некорректно.