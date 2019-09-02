Форум картофелеводов в Брянске в 2020 году посетят крупные зарубежные фирмы

Картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля. Архивное фото

Картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании представят свои достижения на форуме картофелеводства Potato Days Russia 2020, который впервые пройдет в Брянске, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Potato Days Russia - международная специализированная выставка, охватывающая всю производственную цепочку в картофелеводстве. В 2020 году форум впервые пройдёт в Брянской области 30-31 июля.

"Этот форум широко анонсирован одной из крупнейших европейских компаний. А потому мы ждем и приглашаем всех, кто захочет увидеть действительно самые передовые технологии. На нем будут представлены все крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании: все, кто сегодня занимается картофелем – от семян до переработки", - рассказал губернатор.

Богомаз уточнил, что участниками выставки станут компании, которые занимаются удобрениями, защитой растений, техникой для посадки, обработкой, уборкой, а также хранением картофеля.