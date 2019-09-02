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РИА Новости

Форум картофелеводов в Брянске в 2020 году посетят крупные зарубежные фирмы

11:42 02.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКартофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля
Картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля
© РИА Новости / Антон Денисов
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Картофель на технологической линии на заводе по переработке и производству замороженного картофеля. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании представят свои достижения на форуме картофелеводства Potato Days Russia 2020, который впервые пройдет в Брянске, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Potato Days Russia - международная специализированная выставка, охватывающая всю производственную цепочку в картофелеводстве. В 2020 году форум впервые пройдёт в Брянской области 30-31 июля.
Картофель
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"Этот форум широко анонсирован одной из крупнейших европейских компаний. А потому мы ждем и приглашаем всех, кто захочет увидеть действительно самые передовые технологии. На нем будут представлены все крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании: все, кто сегодня занимается картофелем – от семян до переработки", - рассказал губернатор.
Богомаз уточнил, что участниками выставки станут компании, которые занимаются удобрениями, защитой растений, техникой для посадки, обработкой, уборкой, а также хранением картофеля.
"Проведение международного форума в Брянске означает, что нас приняли в свой клуб и посчитали равными среди лучших. И туда не так просто попасть, в прошлом году комиссия приезжала к нам, смотрела поля, посадки, посетила 30 наших предприятий, которые занимаются картофелем. Результат – Брянская область признана мировыми экспертами четвертой картофельной столицей мира. И это большой успех", - отметил губернатор.
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Александр БогомазБрянскБрянская областьЭкономика
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