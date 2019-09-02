Форум картофелеводов в Брянске в 2020 году посетят крупные зарубежные фирмы

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании представят свои достижения на форуме картофелеводства Potato Days Russia 2020, который впервые пройдет в Брянске, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Potato Days Russia - международная специализированная выставка, охватывающая всю производственную цепочку в картофелеводстве. В 2020 году форум впервые пройдёт в Брянской области 30-31 июля.
"Этот форум широко анонсирован одной из крупнейших европейских компаний. А потому мы ждем и приглашаем всех, кто захочет увидеть действительно самые передовые технологии. На нем будут представлены все крупные предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также российские компании: все, кто сегодня занимается картофелем – от семян до переработки", - рассказал губернатор.
Богомаз уточнил, что участниками выставки станут компании, которые занимаются удобрениями, защитой растений, техникой для посадки, обработкой, уборкой, а также хранением картофеля.
"Проведение международного форума в Брянске означает, что нас приняли в свой клуб и посчитали равными среди лучших. И туда не так просто попасть, в прошлом году комиссия приезжала к нам, смотрела поля, посадки, посетила 30 наших предприятий, которые занимаются картофелем. Результат – Брянская область признана мировыми экспертами четвертой картофельной столицей мира. И это большой успех", - отметил губернатор.