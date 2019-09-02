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РИА Новости

День открытых дорог на ж/д салоне в Москве установил рекорд посещаемости

11:40 02.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц"
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 сен – Пресс-служба PRO//Движение.Экспо. В последний день лета, 31 августа, в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 PRO//Движение.Экспо состоялся День открытых дорог. Все желающие смогли бесплатно посетить экспозицию, увидеть в движении настоящие паровозы, прокатиться на абсолютно новой "Иволге" и получить призы за участие в викторинах.
Количество посетителей Дня открытых дорог превысило 30 тысяч человек. Это абсолютный рекорд: в прошлые годы их количество составляло порядка 7 тысяч, причем за полный день работы.
Основным документом Дня открытых дорог стал "Паспорт юного железнодорожника". Паспорт был своего рода маршрутным листом. Обладателю предлагалось пройти по отдельным локациям, получить отметки станций и попробовать себя в играх и викторинах, посвященных железнодорожной тематике. Путь был проложен по пространству выставки, где были представлены более 100 натурных образцов. В том числе концепт гибридного тепловоза, пассажирские вагоны-сцепы, рельсовый автобус и многое другое.
Интересно, что активное участие в конкурсах принимали и девочки. Так, отец со своими тремя дочерями, поделился своими эмоциями от праздника: "Здесь очень интересно. И девочкам тоже понравилось. Теперь они хвастаются, что не хуже мальчиков разбираются в составляющих поезда и железнодорожных путей, это я вам как машинист говорю".
Традиционно повышенное внимание привлекала динамическая экспозиция. Дважды паровозы и локомотивы разных лет, от самого старого отечественного паровоза "Ь" XIX века до новейшего трехсекционного тепловоза от ТМХ, выходили на "подиум" и проезжали круг почета по испытательному кольцу с остановкой у зрительских трибун. Прокаты сопровождались историческими справками и театрализованными представлениями, дающими представление об атмосфере разных эпох.
Несколько раз в день поезд "Иволга" собирал гостей-пассажиров, чтобы покатать по путям экспериментального кольца. Состав в ближайшее время будет запущен на Московских центральных диаметрах и посетители смогли заранее и по достоинству оценить его комфорт и удобство.
Отдельно стоит упомянуть цифровой интерактивный макет железной дороги, собранный лучшими моделистами. 3 метра на 80 сантиметров, смена дня и ночи, управление как поездами, так и автомобилями, интерактивный, радиоуправляемый: гости могли попробовать себя в роли машинистов и диспетчеров.
PRO//Движение.Экспо – масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520. Единственный в Европе, имеющий стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли России и усилении международного сотрудничества. В 2019 году в нем приняли участие представители 30 стран, более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли.
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