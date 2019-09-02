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РИА Новости

Премьер Эстонии по-русски поздравил школьников с новым учебным годом

11:25 02.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Архивное фото
ТАЛЛИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник записал видеобращение, в котором по-русски поздравил школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года.
"Дорогие ученики, учителя, родители. Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в школе, гимназии, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук. Надеюсь, что новый учебный год принесет вам много радости и успехов", - говорится в обращении, которое Ратас опубликовал на своей странице в Facebook.
По данным министерства науки и образования, в понедельник за парты сядут почти 153 тысячи учеников. Это более чем на 2 тысячи больше, чем в сентябре прошлого года. Число первоклассников составит около 14,5 тысячи. В новом учебном году в Эстонии будут действовать 530 общеобразовательных школ, из которых 57 находятся в Таллине.
Наурис Пунтулис
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Юри РатасЭстонияТаллинВ мире
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