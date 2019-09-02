Премьер Эстонии по-русски поздравил школьников с новым учебным годом

По данным министерства науки и образования, в понедельник за парты сядут почти 153 тысячи учеников. Это более чем на 2 тысячи больше, чем в сентябре прошлого года. Число первоклассников составит около 14,5 тысячи. В новом учебном году в Эстонии будут действовать 530 общеобразовательных школ, из которых 57 находятся в Таллине.