Лучшие фото авиасалона МАКС-2019

На авиакосмическом салоне МАКС-2019, который проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, свои новинки представили лидеры российской авиации и крупнейшие мировые производители, участники подписали контракты и соглашения на 250 миллиардов рублей. За шесть дней выставку посетили почти 600 тысяч человек. Официальным информационным партнером мероприятия выступило МИА "Россия сегодня". Лучшие моменты авиашоу — в фотоленте Ria.ru.