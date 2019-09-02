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РИА Новости

Лучшие фото авиасалона МАКС-2019

15:41 02.09.2019 (обновлено: 18:10 02.09.2019)
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На авиакосмическом салоне МАКС-2019, который проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, свои новинки представили лидеры российской авиации и крупнейшие мировые производители, участники подписали контракты и соглашения на 250 миллиардов рублей. За шесть дней выставку посетили почти 600 тысяч человек. Официальным информационным партнером мероприятия выступило МИА "Россия сегодня". Лучшие моменты авиашоу — в фотоленте Ria.ru.
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Литовская пилотажная группа ANBO впервые выступила на авиасалоне в Жуковском.

Пилотажная группа ANBO (Литва) на самолетах Як-50 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
1 из 17

Литовская пилотажная группа ANBO впервые выступила на авиасалоне в Жуковском.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
2 из 17

Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посетители авиасалона рассматривают российский ударный вертолет нового поколения Ка-52.

Посетители у российского ударного вертолета КА-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
3 из 17

Посетители авиасалона рассматривают российский ударный вертолет нового поколения Ка-52.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Самолеты Аэро Л-39 "Альбатрос" латвийской пилотажной группы Baltic bees ("Балтийские пчелы") в небе над Жуковским.

Самолеты Аэро Л-39 Альбатрос пилотажной группы Baltic bees (Балтийские пчёлы, Латвия) выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
4 из 17

Самолеты Аэро Л-39 "Альбатрос" латвийской пилотажной группы Baltic bees ("Балтийские пчелы") в небе над Жуковским.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения МАКС-2019.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) с мороженым во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
5 из 17

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения МАКС-2019.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Юный посетитель садится в кабину самолета.

Юный посетитель садится в кабину самолета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
6 из 17

Юный посетитель садится в кабину самолета.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетительница на авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Посетительница на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
7 из 17

Посетительница на авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Выступление флайбордистов.

Выступление флайбордистов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
8 из 17

Выступление флайбордистов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ключевое событие МАКС-2019 — мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300.

Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
9 из 17

Ключевое событие МАКС-2019 — мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.

Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
10 из 17

Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе, совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
11 из 17

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Девушки в салоне швейцарского бизнес-джета Pilatus PC-24.

Девушки в салоне швейцарского бизнес-джета Pilatus PC-24 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
12 из 17

Девушки в салоне швейцарского бизнес-джета Pilatus PC-24.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на МАКС-2019 в Жуковском.

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы Стрижи совершают полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
13 из 17

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на МАКС-2019 в Жуковском.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители авиасалона МАКС-2019.

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
14 из 17

Посетители авиасалона МАКС-2019.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
15 из 17

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вертолет Ка-52.

Вертолет Ка-52 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
16 из 17

Вертолет Ка-52.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
17 из 17

Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Илья Питалев
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