Лучшие фото авиасалона МАКС-2019

Литовская пилотажная группа ANBO впервые выступила на авиасалоне в Жуковском.
Литовская пилотажная группа ANBO впервые выступила на авиасалоне в Жуковском.
Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Девушки на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Посетители авиасалона рассматривают российский ударный вертолет нового поколения Ка-52.
Посетители авиасалона рассматривают российский ударный вертолет нового поколения Ка-52.
Самолеты Аэро Л-39 "Альбатрос" латвийской пилотажной группы Baltic bees ("Балтийские пчелы") в небе над Жуковским.
Самолеты Аэро Л-39 "Альбатрос" латвийской пилотажной группы Baltic bees ("Балтийские пчелы") в небе над Жуковским.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения МАКС-2019.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения МАКС-2019.
Юный посетитель садится в кабину самолета.
Посетительница на авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Посетительница на авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Выступление флайбордистов.
Ключевое событие МАКС-2019 — мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300.
Ключевое событие МАКС-2019 — мировая премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300.
Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.
Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.
Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Девушки в салоне швейцарского бизнес-джета Pilatus PC-24.
Девушки в салоне швейцарского бизнес-джета Pilatus PC-24.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на МАКС-2019 в Жуковском.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" совершают полет на МАКС-2019 в Жуковском.
Посетители авиасалона МАКС-2019.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет.
Вертолет Ка-52.
Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".
Самолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".