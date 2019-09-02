Губернатор Пермского края открыл новую школу в поселке Щучье Озеро

ПЕРМЬ, 2 сен - РИА Новости. Глава Пермского края Максим Решетников открыл новую школу в поселке Щучье Озеро и принял участие в торжественной линейке, приуроченной ко Дню знаний, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

По данным краевых властей, строительство нового двухэтажного корпуса школы в поселке Щучье Озеро Октябрьского муниципального района завершилось в середине августа. Изначально для возведения школы был взят типовой проект. Однако из-за геологических особенностей местности для возведения безопасного и качественного здания потребовалось усилить фундамент. Кроме того, по просьбам здешних жителей в проект включили помещения для дополнительного образования детей. В итоге типовой проект получился уникальным.

Несмотря на это, как отмечают в пресс-службе главы Пермского края, возведение новой школы общей площадью более 8 тысяч квадратных метров прошло в сжатые сроки - по поручению Решетникова школа была включена в перечень объектов первоочередного строительства.

По информации администрации губернатора, в новом здании, рассчитанном на 220 учащихся, будут учиться не только ребята, живущие в поселке Щучье Озеро, но и дети из соседнего населенного пункта. Общая стоимость возведения объекта составила 269 миллионов рублей.

"Сегодня здесь одно из самых важных событий в крае - ребята идут не просто в школу, а в новую школу. Школа замечательная, всем укомплектована: спортзал, актовый зал, компьютерные классы, лабораторные кабинеты. Ребята, для вас созданы все условия для того, чтобы вы все учились только на пятерки. Здесь собран замечательный педагогический коллектив. Поздравляю все с началом нового учебного года", - сказал Решеников на церемонии открытия новой школы.

Губернатор Пермского края поблагодарил строителей, а также пригласил местных жителей в новый спортзал. "Мы договорились, что школьная инфраструктуры будет доступна жителям поселка. Родителей призываю приходить в школу не только на родительские собрания. Помните, что дети будут заниматься физкультурой и спортом, только если у них будет замечательный пример. Находите время для детей, ведь время, подаренное детям, самое дорогое и нужное, чем мы можем с ними поделиться", - заключил Решетников.