В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – 8, Латакия – 15, Хама – 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 3, Идлиб – 13, Хама – 8", - говорится в сообщении.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенных пунктах провинции Латакия, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов на 2,5 тонны.