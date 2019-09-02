В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 40 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – 8, Латакия – 15, Хама – 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 3, Идлиб – 13, Хама – 8", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенных пунктах провинции Латакия, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов на 2,5 тонны.
По согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации введен "режим тишины", чтобы мирные граждане могли покинуть часть Идлиба, удерживаемую террористическими группировками.