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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:30 02.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 480 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 386 человек (женщин – 116, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 094 человек (женщин – 328, детей – 558)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились шесть граждан Сирии.
Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной в населенных пунктах Кардаха и Бтарин (провинция Латакия) проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
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