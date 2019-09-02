В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 480 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 386 человек (женщин – 116, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 094 человек (женщин – 328, детей – 558)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились шесть граждан Сирии.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной в населенных пунктах Кардаха и Бтарин (провинция Латакия) проведена гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.