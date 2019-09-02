Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером

КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что находится с рабочим визитом в Москве, где запланированы его встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По словам главы республики, в молдавскую делегацию входят министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.