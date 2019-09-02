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РИА Новости

Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером

09:32 02.09.2019 (обновлено: 13:16 02.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Молдовы Игорь Додон
Президент Молдовы Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Молдовы Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что находится с рабочим визитом в Москве, где запланированы его встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
"Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве, где пройдут встречи с вице-премьером, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и другими", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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По словам главы республики, в молдавскую делегацию входят министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники президента Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сфере энергетики", - сообщил Додон.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
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Игорь ДодонАлексей МиллерДмитрий КозакМолдавияРоссияЭкономика
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