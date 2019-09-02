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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:46 02.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 31 августа украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 1 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафикисровано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое и Голубовское.
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