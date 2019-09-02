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РИА Новости

Китай ослабил юань к доллару до 11-летнего минимума

08:39 02.09.2019 (обновлено: 09:03 02.09.2019)
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© REUTERS / Jason Lee/ Illustration / File PhotoАмериканский доллар и китайский юань
Американский доллар и китайский юань
© REUTERS / Jason Lee/ Illustration / File Photo
Американский доллар и китайский юань
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Обменный курс юаня продолжает ослабляться к доллару, обновляя минимумы с марта 2008 года, китайский Центробанк в понедельник опустил курс национальной валюты еще на 4 пункта – до 7,0883 юаня за доллар, следует из информации на сайте регулятора.
Курс юаня на таком уровне был зафиксирован 13 марта 2008 года, когда стоимость 1 доллара составила до 7,0882 юаня.
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Народный банк Китая в начале августа впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар - на уровне 7,0039 юаня за доллар. С тех пор китайская валюта продолжает постепенно ослабевать.
Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов. Новые взаимные пошлины вступили в силу в минувшее воскресенье.
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США ранее обвинили Китай в манипулировании валютным курсом и заявили о намерении работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем от ослабления нацвалюты.
Центробанк Китая в свою очередь заявлял, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США. Решение США признать Китай страной, манипулирующей валютой, китайский регулятор назвал решение необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики.
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