Китайские компании полны ожиданий от участия в ВЭФ-2019

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Все китайские компании, участвующие в Восточном экономическом форуме, полны ожиданий, надеясь узнать на ВЭФ о дальнейшей политике российских властей по развитию Дальнего Востока, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй в преддверии форума.

"Мы видим, что правительство Китая придает очень важное значение Восточному экономическому форуму. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа. От Китая в форуме примут участие около 180 делегатов. Все китайские компании, которые примут участие в предстоящем форуме, полны ожиданий", - сказал Хэ Чжэньвэй РИА Новости.

Он подчеркнул, что китайские инвесторы надеются узнать на форуме о дальнейших шагах руководства России по развитию Дальнего Востока.

"Кроме того, все на месте могут услышать и выступление президента Путина и понять политику правительства России относительно развития Дальнего Востока", - добавил он.

Ранее МИД Китая сообщал, что на полях форума вице-премьер КНР Ху Чуньхуа вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент РФ Владимир Путин 5 сентября на полях ВЭФ встретится с китайским вице-премьером.