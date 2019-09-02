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РИА Новости

Китайские компании полны ожиданий от участия в ВЭФ-2019

07:31 02.09.2019
2003
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева накануне V Восточного экономического форума
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Все китайские компании, участвующие в Восточном экономическом форуме, полны ожиданий, надеясь узнать на ВЭФ о дальнейшей политике российских властей по развитию Дальнего Востока, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй в преддверии форума.
"Мы видим, что правительство Китая придает очень важное значение Восточному экономическому форуму. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа. От Китая в форуме примут участие около 180 делегатов. Все китайские компании, которые примут участие в предстоящем форуме, полны ожиданий", - сказал Хэ Чжэньвэй РИА Новости.
Он подчеркнул, что китайские инвесторы надеются узнать на форуме о дальнейших шагах руководства России по развитию Дальнего Востока.
"Кроме того, все на месте могут услышать и выступление президента Путина и понять политику правительства России относительно развития Дальнего Востока", - добавил он.
Владимир Путин
30 августа, 16:35РИА Новости
Путин встретится с вице-премьером Госсовета Китая на полях ВЭФ
Ранее МИД Китая сообщал, что на полях форума вице-премьер КНР Ху Чуньхуа вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент РФ Владимир Путин 5 сентября на полях ВЭФ встретится с китайским вице-премьером.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
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