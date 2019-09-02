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РИА Новости

Военные завершили строительство дамбы для защиты Комсомольска-на-Амуре

05:29 02.09.2019
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© Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в районе Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
Паводок в районе Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
© Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Паводок в районе Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Военные железнодорожники завершили возведение дамбы в Комсомольске-на-Амуре, которая защитит от подтопления один из районов города, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в понедельник.
Сводный отряд из более 120 военнослужащих и 25 единиц техники оказывает помощь гражданскому населению по подготовке к встрече гребня паводка в Комсомольске. Утром в понедельник уровень Амура у города составил 753 сантиметра. К 4-9 сентября он может подняться до 820 сантиметров. Опасным явлением здесь считается уровень воды в Амуре 650 сантиметров
"Военнослужащие сводного отряда завершили работы по возведению защитного гидротехнического сооружения. Объект соединил защитные конструкции двух крупных предприятий и позволил прикрыть от возможного подтопления целый район города. Общая протяженность дамбы составила более 3 тысяч метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после завершения работ грузовые автомобили сводного отряда были переброшены на два новых участка - в район Индустриального шоссе и в район поселка Менделеево, где укрепляют и наращивают высоту дамбы до 9 метров.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
03:35РИА Новости
Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
"Продолжаются мероприятия в рамках оказания помощи комсомольскому авиационному заводу, военные водители доставляют около 300 кубометров грунта в сутки. Кроме того, военнослужащие продолжают заготовку мешков с песком, всего с начала работ военные железнодорожники подготовили более 70 тысяч", - сообщает пресс-служба.
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Комсомольск-на-АмуреРоссияБезопасностьОбщество
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