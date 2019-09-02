"Энергомаш" приступает к изготовлению двигателей "Ангары" для Восточного

Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"

Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) начинает производство двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара", которые будут стартовать с космодрома Восточный, следует из документа, размещенного на сайте госзакупок.

В августе начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Кирилл Филенков заявил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в четвертом квартале 2023 года. В июне на космодроме началось строительство стартового комплекса для ракеты "Ангара-А5". В 2022 году оно будет завершено, после чего пройдут комплексные испытания перед первым пуском.

"Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-191 Амур. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-191 в рамках опытно-конструкторской работы "Амур", - говорится в техническом задании к закупке НПО Энергомаш.

На закупку планируется потратить около 17,5 миллиона рублей.

Опытно-конструкторская работа "Амур" предусматривает создание ракеты "Ангара-А5" для пусков с космодрома Восточный.

В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. В декабре 2019 года с Плесецка планируется второй пуск ракеты "Ангара-А5" с макетом спутника. Третий намечается в 2020 году.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".