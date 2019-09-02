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РИА Новости

"Энергомаш" приступает к изготовлению двигателей "Ангары" для Восточного

03:31 02.09.2019 (обновлено: 05:56 02.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) начинает производство двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара", которые будут стартовать с космодрома Восточный, следует из документа, размещенного на сайте госзакупок.
В августе начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Кирилл Филенков заявил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5" с Восточного планируется в четвертом квартале 2023 года. В июне на космодроме началось строительство стартового комплекса для ракеты "Ангара-А5". В 2022 году оно будет завершено, после чего пройдут комплексные испытания перед первым пуском.
"Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-191 Амур. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-191 в рамках опытно-конструкторской работы "Амур", - говорится в техническом задании к закупке НПО Энергомаш.
На закупку планируется потратить около 17,5 миллиона рублей.
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Опытно-конструкторская работа "Амур" предусматривает создание ракеты "Ангара-А5" для пусков с космодрома Восточный.
В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. В декабре 2019 года с Плесецка планируется второй пуск ракеты "Ангара-А5" с макетом спутника. Третий намечается в 2020 году.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
Дмитрий Рогозин
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РД-180Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосРоссия
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