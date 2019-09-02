Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T01:13Z
https://ria.ru/20190902/1558146393.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149820/45/1498204568_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_be1c30f99d30c40a60aa1e4fe20c6f12.jpg
РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

01:13 02.09.2019
651
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась на 2,8 тысячи гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
"На 00:00 мск 2 сентября на территории России действовали 129 лесных пожаров на площади 38 017 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 132 лесных пожара на площади 35,2 тысячи гектаров.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы 22 лесных пожаров на площади более 1 тысячи гектаров.
Тушение лесных пожаров
21 августа, 16:15РИА Новости
Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, в Забайкальском крае - 72 пожара на землях лесного фонда площадью более 18,3 тысячи гектаров, и в Камчатском крае - два пожара на площади более 14,3 тысячи гектаров.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
010504
Обсудить 0
Красноярский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров в Иркутской области
В Приангарье площадь лесных пожаров за выходные выросла в три раза
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Наблюдение за ураганом Дориан в Национальном центре ураганов в Америке
Губернатор штата Северная Каролина объявил режим ЧС из-за урагана "Дориан"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита нормандской четверки
В Берлине приступят к подготовке саммита "нормандской" четверки
Лента
новостей
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Затопленные дома в Кении
В кенийском нацпарке после наводнений пропала группа туристов и гид
Автомобиль скорой медицинской помощи
Умер избитый брянским полицейским подросток
Паводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае подтопил уже 170 домов
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Кадр из фильма Я иду искать
Триллер "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Автомобили полиции
Опубликовано видео с автомобилем Porsche, сбившим детей в Москве
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае число подтопленных домов выросло за сутки до 166
Побережье Флориды перед эвакуацией в связи с приближением урагана Дориан. 1 сентября 2019
В Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:47Медведчук оценил условия вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС
18:44Глава МИД Швеции раскритиковала подход США к Арктическому совету
18:44В Совфеде призвали к контролю за размещением пожилых в приемных семьях
18:42РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
18:34В Самаре закрыли Дворец культуры после гибели ребенка из-за падения плиты
18:31Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
18:29Экс-главу отдела минсельхоза Свердловской области будут судить за взятки
18:27В Цхинвале заявили, что переговоры с Тбилиси завершились безрезультатно
18:27Чавушоглу раскритиковал страны НАТО, недовольные сближением Москвы и Анкары
18:25Медведева удивил 1 "М" класс в школе в Татарстане
18:21Иран назвал условие возвращения к полному выполнению СВПД
18:21В Иркутске начался процесс по делу экс-судьи, обвиняемого во взятке
18:17Порошенко будет работать в комитете Рады по интеграции Украины с ЕС
18:15Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
18:15Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
18:13Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
18:12Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
18:07"Пороть некому": Малышева отчитала блогера с "руками-базуками"
18:03Зариф прокомментировал использование британских БПЛА в Персидском заливе
18:00В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Лента новостейМолния