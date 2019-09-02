Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара

Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась на 2,8 тысячи гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"На 00:00 мск 2 сентября на территории России действовали 129 лесных пожаров на площади 38 017 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 132 лесных пожара на площади 35,2 тысячи гектаров.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы 22 лесных пожаров на площади более 1 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, в Забайкальском крае - 72 пожара на землях лесного фонда площадью более 18,3 тысячи гектаров, и в Камчатском крае - два пожара на площади более 14,3 тысячи гектаров.