Триллер "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Триллер Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные, собрав 61,4 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

По сюжету фильма, невеста Грэйс знакомится с богатым и эксцентричным родителями своего молодого мужа, которые основали империю настольных игр и чтят семейные вековые традиции. Свадебная церемония прошла по высшему разряду, но тщательно спланированное торжество предусматривает очень странный обряд посвящения для невесты. Ничего не подозревающая девушка, так и не переодев свадебное платье, присоединяется к родственникам мужа на полуночное собрание, чтобы принять участие в "забавной" игре. Веселье оборачивается смертельной гонкой, в которой Грэйс попытается остаться в живых.

Лидер прошлой недели - американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса - занял второе место, собрав за уикенд 59,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели — 518,5 миллиона рублей).

Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях занял третье место со сборами 50,6 миллиона рублей за выходные, общие сборы картины за четыре недели составили более 1,1 миллиарда рублей.

На четвертой строчке минувшего уикенда - триллер Александра Ада "Капкан", собравший 30,6 миллиона рублей (общая сумма сборов за две недели - 146 миллионов рублей).