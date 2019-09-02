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РИА Новости
Культура

Триллер "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные

00:45 02.09.2019 (обновлено: 06:44 02.09.2019)
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© Пресс-служба Sarafan PRКадр из фильма "Я иду искать"
Кадр из фильма Я иду искать
© Пресс-служба Sarafan PR
Кадр из фильма "Я иду искать"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Триллер Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные, собрав 61,4 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
По сюжету фильма, невеста Грэйс знакомится с богатым и эксцентричным родителями своего молодого мужа, которые основали империю настольных игр и чтят семейные вековые традиции. Свадебная церемония прошла по высшему разряду, но тщательно спланированное торжество предусматривает очень странный обряд посвящения для невесты. Ничего не подозревающая девушка, так и не переодев свадебное платье, присоединяется к родственникам мужа на полуночное собрание, чтобы принять участие в "забавной" игре. Веселье оборачивается смертельной гонкой, в которой Грэйс попытается остаться в живых.
Лидер прошлой недели - американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса - занял второе место, собрав за уикенд 59,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели — 518,5 миллиона рублей).
Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях занял третье место со сборами 50,6 миллиона рублей за выходные, общие сборы картины за четыре недели составили более 1,1 миллиарда рублей.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
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На четвертой строчке минувшего уикенда - триллер Александра Ада "Капкан", собравший 30,6 миллиона рублей (общая сумма сборов за две недели - 146 миллионов рублей).
Замыкает пятерку лидеров боевик Дэвида Литча "Форсаж: Хоббс и Шоу" со сборами 23,2 миллиона рублей за выходные (общие сборы за пять недель - более 1,2 миллиарда рублей).
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КультураКвентин ТарантиноРоссия
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