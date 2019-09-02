Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-02T00:05Z
https://ria.ru/20190902/1558145683.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155712/50/1557125095_0:35:1234:729_1036x0_80_0_0_85cee55c0fd5f26c7141cf256b00f4ba.jpg
РИА Новости

Путин проверит ход восстановительных работ в Иркутской области

00:05 02.09.2019
919
© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник по пути в Монголию заедет в пострадавшую в конце июня от наводнения Иркутскую область, жителям которой он пообещал приехать еще раз в начале сентября и проверить лично организацию учебного процесса.
Занятия в большинстве школ России после летних каникул начнутся на день позже - в понедельник, 2 сентября, поскольку День знаний в этом году пришелся на воскресенье.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент в Иркутской области ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения.
"Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения", - говорится в сообщении.
Подтопленные Часовня и водозабор в реке Олхе Иркутской области
31 июля, 15:40РИА Новости
Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка
Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
Глава государства посетит этот регион после наводнения не в первый раз. В середине июля Путин приезжал в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и общался с жителями. Тогда он провел совещание по ликвидации последствий наводнения, где высказал неудовлетворение ходом работ. Он заявил, что приедет в регион еще раз в начале сентября, проверит, как организована учеба детей.
Путин также потребовал от властей любого уровня не допускать "чванство и хамство" в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением, а также максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка и не навязывать им предложения по жилью, а дать право сделать самостоятельный выбор.
Местных жителей, пострадавших от паводка, Путин приглашал на парад ВМФ в Санкт-Петербург и на отдых в Сочи. Там он встречался с ними и заявил: то, что запланировано, будет обязательно достроено, но восстановительные работы могут выйти из графика из-за второй волны паводка.
При этом он отметил, что строительство будет вестись только в безопасных от подтопления местах. А вот детский сад "Родничок" в Тулуне, о котором шестилетний Матвей ранее рассказал президенту, не будут восстанавливать, так как он попал в градостроительном плане в зону подтопления.
Путин поручил запретить давать гражданам участки в границах зон затопления и подтопления, поручил правительству до 1 сентября оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении. Он поручил сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.
Кабмин уже принял решение направить 493 миллиона рублей на восстановление дорог в подтопленной Иркутской области и 180 миллионов рублей на компенсации сельхозпроизводителям.
Ситуация в Иркутской области
29 августа, 11:47Радио
Путин наградил жителей Иркутской области, спасавших людей при паводке
521014
Владимир ПутинРоссияОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
Путина возмутило сообщение об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех
Ликвидация лесных пожаров
Забайкальцам, лишившимся жилья из-за пожаров, вручат ключи до 15 сентября
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Лента
новостей
Загрязнение воздуха
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Девушка в аэропорту
Выяснилось, сколько дней россияне проводили на отдыхе этим летом
Свиньи в стойле
В Волгоградской области пять сел попали под карантин из-за АЧС
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
В ЦИК опровергли сообщения о создании закрытой площадки для экспертов
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Верховный суд увеличил число судей в Иркутской области
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Даты саммита "нормандской четверки" не прорабатывались, заявил Ушаков
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в президентском дворце в Риме
Конте объявил состав нового правительства Италии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Путин и Моди проведут встречи в формате тет-а-тет, заявил посол Индии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Лидеры России и Индии встретились во Владивостоке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06СК проверит инциденты с бандой подростков в Нижегородской области
18:59Новый глава МИД Италии назвал приоритеты внешней политики
18:57Суд отменил арест уставного капитала одной из компаний по делу Абызова
18:56Путин на ВЭФ осмотрел выставку ТОР Дальнего Востока
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди по поставкам С-400
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния