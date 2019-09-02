Путин проверит ход восстановительных работ в Иркутской области

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник по пути в Монголию заедет в пострадавшую в конце июня от наводнения Иркутскую область, жителям которой он пообещал приехать еще раз в начале сентября и проверить лично организацию учебного процесса.

Занятия в большинстве школ России после летних каникул начнутся на день позже - в понедельник, 2 сентября, поскольку День знаний в этом году пришелся на воскресенье.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент в Иркутской области ознакомится с восстановительными работами после паводка, а также проведет совещание по жилью для пострадавших от наводнения.

"Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения", - говорится в сообщении.

Также в первый день нового учебного года президент посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

Глава государства посетит этот регион после наводнения не в первый раз. В середине июля Путин приезжал в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и общался с жителями. Тогда он провел совещание по ликвидации последствий наводнения, где высказал неудовлетворение ходом работ. Он заявил, что приедет в регион еще раз в начале сентября, проверит, как организована учеба детей.

Путин также потребовал от властей любого уровня не допускать "чванство и хамство" в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением, а также максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка и не навязывать им предложения по жилью, а дать право сделать самостоятельный выбор.

Местных жителей, пострадавших от паводка, Путин приглашал на парад ВМФ в Санкт-Петербург и на отдых в Сочи. Там он встречался с ними и заявил: то, что запланировано, будет обязательно достроено, но восстановительные работы могут выйти из графика из-за второй волны паводка.

При этом он отметил, что строительство будет вестись только в безопасных от подтопления местах. А вот детский сад "Родничок" в Тулуне, о котором шестилетний Матвей ранее рассказал президенту, не будут восстанавливать, так как он попал в градостроительном плане в зону подтопления.

Путин поручил запретить давать гражданам участки в границах зон затопления и подтопления, поручил правительству до 1 сентября оценить ущерб хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении. Он поручил сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией.