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РИА Новости

История Интернета

06:45 02.09.2019
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© Fotolia / michelangelusГлобальный интернет
Глобальный интернет
© Fotolia / michelangelus
Интернет – это всемирная компьютерная сеть, предназначенная для хранения, обработки и передачи информации.
Идея построения информационной сети была предложена в 1962 году американским ученым Джозефом Ликлайдером в заметках, посвященных концепции построения "галактической сети" ("Galactic Network"). Теоретическое обоснование пакетной коммутации при передаче сообщений в компьютерных сетях было дано в статье американского ученого Леонарда Клейнрока, опубликованной в 1961 году.
Первый практический шаг по пути создания Интернета был сделан Оборонным департаментом передовых исследовательских проектов ARPA (США), который в 1967 году представил план построения пакетной сети ARPANET.
В качестве первого узла, присоединенного к ARPANET был выбран возглавляемый Клейнроком Сетевой измерительный центр (Network Measurements Center) в Калифорнийском университете (UCLA, Лос-Анжелес).
2 сентября 1969 года группе ученых под руководством Леонарда Клейнрока удалось установить канал передачи данных с одного компьютера на другой через кабель. Этот момент считается началом эры Интернета.
В октябре 1969 года второй узел был установлен в Стэнфордском исследовательском институте SRI (Stanford Research Institute) и впервые была организована передача информации между удаленными компьютерами. В последующие два месяца к сети ARPANET подключили узлы в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и в Университете штата Юта.
К 1971 году в состав ARPANET входило 15 узлов. Основная причина столь медленного роста заключалась в том, что большинство компьютеров не имело единого программного обеспечения.
В 1972 году после открытия доступа для университетов и исследовательских организаций ARPANET объединяла уже 50 университетов и исследовательских организаций, имевших контракты с министерством обороны США.
В 1973 году ARPANET выросла до международных масштабов, объединив сети, находящиеся в Великобритании и Норвегии.
Помимо сети ARPANET стали разрабатываться и другие экспериментальные сети с использованием радио- и спутниковой связи. В то время еще не существовало простого способа для соединения столь различных сетей.
Ключевым событием развития Интернета является изобретение Робертом Каном (США) сетевого протокола, на базе которого, совместно с ученым Винтоном Серфом, в 1973 году были разработаны протоколы TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Протоколы управления процессом передачи/Internet-протокол). Это универсальный протокол передачи данных, то есть набора правил, определяющих принципы обмена данными между различными компьютерными программами.
В январе 1983 года ARPANET перешла на протокол TCP/IP. С этого же года для обозначения концепции взаимно коммутируемых сетей начал употребляться термин "Интернет".
В 1985 году под эгидой Национального научного фонда США (National Science Foundation, NSF) на основе технологии ARPANET была создана сеть NSFNET (National Science Foundation NETwork –Сеть Национального научного фонда). Сеть соединила шесть крупных научно-исследовательских центров, оснащенных новейшими суперкомпьютерами, расположенных в разных регионах США.
Одновременно с внедрением протокола TCP/IP новая сеть вскоре заменила ARPAnet в качестве "хребта" (backbone) Интернета.
В 1989 году был реализован проект Всемирной паутины, разработанный изобретателем Тимом Бернерсом-Ли. Появление Всемирной Паутины (World Wide Web, WWW) дало мощный толчок к популяризации и развитию Интернета.
В 1990 году научному сообществу был представлен первый текстовый браузер, позволяющий просматривать связанные гиперссылками текстовые файлы онлайн. В 1991 году доступ к этому браузеру был предоставлен широкой публике, однако распространение его вне научных кругов шло медленно.
Новый этап в развитии Интернета связан с выходом первой Unix-версии графического браузера Mosaic в 1993 году, разработанного Марком Андриссеном, стажировавшимся в Национальном центре суперкомпьютерных приложений (National Center for Supercomputing Applications, NCSA), США.
С 1994 года после выхода версий браузера Mosaic для операционных систем Windows и Macintosh, а вскоре вслед за этим – браузеров Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer, Интернет обрел популярность среди широкой публики сначала в США, а затем по всему миру.
В 1995 году компания NSF передала ответственность за Интернет в частный сектор. Это способствовало расширению круга коммерческих поставщиков и потребителей услуг сети Интернет, которая вскоре связала между собой миллионы компьютеров и сотни миллионов людей во всем мире.
Количество интернет-пользователей во всем мире постоянно растет. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ) на 2018 год, Интернет используют 51,2% людей или 3,9 миллиарда человек.
В России также наблюдается рост числа интернет-пользователей. По данным Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) на 2018 году аудитория Рунета составила 90 миллионов человек. Относительно 2017 года она увеличилась на 3%.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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