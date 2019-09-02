"То ли стесняются, то ли боятся": зачем молодые люди уезжают в провинцию

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В глухих селах, в отдаленных немногочисленных городах молодых профессионалов в учебных заведениях обычно не хватает. Чтобы привлечь специалистов, местные власти стараются создать комфортные условия — предоставляют жилье и хорошую оплату труда. Одни в конечном итоге задерживаются на новом рабочем месте, другие через некоторое время возвращаются обратно. Каково работать городским в селах — в материале РИА Новости.

Чукотский полуостров

Владимир Думлер переехал из Новосибирска в село Лорино Чукотского автономного округа в 2016 году. Сейчас он — заместитель директора по информационным технологиям и инновационной деятельности, преподает информатику десятым и одиннадцатым классам.

"В 2010-м я окончил магистратуру экономического факультета в Барнауле. Затем вернулся в свой родной Славгород — это небольшой городок в Алтайском крае. Там устроился в техникум и вел экономические дисциплины. Позже мне предложили преподавать информатику. Это оказалось интереснее. И я решил в будущем переобучиться на айтишника", — рассказывает РИА Новости Владимир Думлер.

В 2012-м он перебрался в Новосибирск, преподавал информатику в колледжах и школах. Однажды в процессе поиска нового рабочего места Владимир наткнулся на вакансию заместителя директора школы на Чукотке. Зарплату предлагали хорошую — в несколько раз выше той, что он тогда получал. Недолго думая, направил резюме. Двадцатидевятилетнего специалиста тут же пригласили на работу. В июле 2016-го Думлер оставил родных и отправился на Чукотку в одиночку. Путь от Новосибирска до села Лорино занял около 15 часов. Чуть позже — под Новый год — к нему переехала жена с девятилетним сыном.

© Фото : из личного архива Владимира Думлера Владимир Думлер © Фото : из личного архива Владимира Думлера Владимир Думлер

Владимир занимается компьютерной сетью школы, сайтом и электронным журналом, внедрением новых IT-технологий в педагогический процесс. Также он отвечает за технологическое обеспечение: "Из-за того, что живем в труднодоступном районе, иногда ждем доставку оборудования по несколько месяцев".

Учебное заведение считается малокомплектным — всего около 280 детей, в классах в среднем по 13 человек. Начальная и старшая школы находятся в разных зданиях. Ученики с пятого по одиннадцатый классы обучаются в главном — там расположены все основные кабинеты, спортзал, столовая и библиотека. "Для начальных классов временно выделен третий этаж местного детского сада. Как-то планировали построить новое здание рядом со старшей школой, объединить их коридором, но пока на это не выделили деньги", — замечает собеседник.

Большой гренландский кит

Лорино — село, где компактно проживают чукчи, представители малочисленного коренного народа. Владимир поясняет: чтобы донести до детей суть заданий, нужно учитывать местную специфику. "Нас обеспечивают учебным материалом, однако приходится подстраиваться и использовать другие формулировки. Например, в одной из задач говорится, что строительный кран поднял определенный груз, — большинство школьников никогда вживую не видели этот кран и не понимают, как он функционирует. Поэтому проводим аналогию: несколько лодок тащат за собой одного большого гренландского кита. Им так понятнее". Думлер добавляет, что "дети с материка" более открытые и активные, нежели те, кто в Лорино. "Их непросто вывести на разговор — то ли стесняются, то ли боятся".

Со связью в поселке не очень. В школе интернет хороший, а вот дома его не все могут себе позволить, "потому что достаточно накладно". Открыт доступ к общему интернету, но из-за большой нагрузки скорость очень низкая. Сотовая связь часто выходит из строя из-за погоды, поэтому местные подключены на всякий случай ко всем действующим мобильным операторам, всего их три. Несмотря на сложности со связью, гаджеты здесь любят. "Не в каждом доме имеется стиральная машина, но у ребенка обязательно есть смартфон. Телефоны, планшеты, ноутбуки — у всех", — говорит педагог.

Живет Владимир с семьей в квартире в двухэтажном деревянном доме. Из минусов — отсутствие ванной комнаты. Пришлось прямо на кухне установить душевую кабину. Зимой, по словам учителя, в Лорино не холоднее, чем в Новосибирске. Вот только очень снежно. "У нас второй этаж. Как-то выглядываем в окно, а там сугроб уже прямо под подоконником. Поэтому здесь у всех в домах дверь открывается внутрь, рядом со входом стоят лопаты, чтобы выкопаться", — объясняет Думлер.

Собеседник замечает, что привыкнуть к такому укладу можно, но "все равно ощущаешь себя гостем": "Чувствуешь, что ты не "свой", а пришлый". Пока семья не собирается уезжать из поселка — заработок здесь неплохой, местные их приняли, да и сами уже освоились.

Учитель для России

"Я училась в физико-математическом лицее. Поступила в СПбГУ на программиста. В школе информационные технологии меня интересовали, но в университете все это показалось скучным. В магистратуре философского факультета изучала персидскую поэзию. Параллельно занималась репетиторством, была вожатой в лагерях и даже работала воспитателем в детском саду", — делится подробностями с РИА Новости Анастасия Гузанова.

© Фото : страница Анастасии Гузановой во ВКонтакте Анастасия Гузанова © Фото : страница Анастасии Гузановой во ВКонтакте Анастасия Гузанова

После магистратуры Анастасия вместе с одногруппницей отправилась автостопом на Дальний Восток. "Нам хотелось исследовать, что происходит в нашей стране "здесь и сейчас", а не в XIII веке. Мы уехали на три месяца — с июля по октябрь. Нас интересовало, как живут коренные народы, их традиции. Мы общались с местными преподавателями, нам рассказали, что многие забывают родной язык. Все говорят на русском, потому что "он нужнее". Из-за этого многое в культуре стало исчезать", — говорит Анастасия.

После этой поездки, по словам собеседницы, ей захотелось отправиться в глубинку: "Вернулась с ощущением, что мне нужно предпринять какие-то меры для помощи загибающимся сельским школам и людям, которые не верят в собственные силы", — вспоминает Гузанова. Она узнала о программе "Учитель для России" — выпускников ведущих вузов привлекают к преподаванию в региональных школах на два года. Пройдя все необходимые этапы отбора, Анастасия попала в город Острогожск Воронежской области.

"Всего в школе было около 850 учеников, в классах по 30 человек. Я преподавала математику и информатику. В свободное время вела кружок по театру, уроки по программированию и робототехнике. Проработала там год. Так получилось, что мне сократили часы. Все-таки математика — предмет, которому уделяется пристальное внимание, особенно в старших классах. А мы только начинали свой преподавательский путь", — рассказывает Анастасия.

Большая победа

Гузанову перевели в другую школу — в село Екатеринино Никифоровского района Тамбовской области. Учеников — около 100. Анастасия вела математику и информатику в двух учебных заведениях — с понедельника по четверг в Екатеринино, а по пятницам ездила в соседнюю деревню Вырубово и преподавала физику. "Из поселка было очень сложно добираться. Автобус по расписанию приезжал в деревню только в 06:20, не позже. А занятия начинались в 08:30".

Преподавать сельским детям Анастасии понравилось, но есть определенные сложности, местные отличаются от городских: "У них больше жизненного опыта, меньше детскости. К незнакомым относятся очень осторожно, будто проверяют. Городские, наоборот, сразу идут на контакт и участвуют во всем, что ты им предлагаешь".

Своим главным достижением Анастасия считает то, что ей удалось организовать выезды в Москву на различные фестивали и конференции. За один учебный год таких было четыре: "Для детей из Екатеринино Москва казалась чем-то недостижимым. Конечно, родители к поездкам относились настороженно. Но когда увидели, с какими впечатлениями возвращаются дети, стали охотнее их отпускать и даже сами просили взять ребенка. Для меня это большая победа".

Преподавание на базе программы "Учитель для России" завершилось в 2017 году, после чего Анастасия решила задержаться в Екатеринино еще на год. Подала заявку на грант и начала параллельно развивать собственный проект — "Физика селам": "С моим коллегой Артемом раз в месяц мы выезжали в соседние школы и проводили мастер-классы по физике. Рядом (в пределах 300 километров в одну сторону) расположено десять сел и десять школ. Иногда успевали заезжать сразу в две. На уроках делали открытки со светодиодами, батарейку из картошки, показывали опыты с магнитами — старались объединить теорию с практикой. Детям очень нравилось".

Новый учебный год Анастасия встречает в Санкт-Петербурге — вернувшись, устроилась в благотворительный фонд, который организует занятия для приемных детей. Но идею развивать преподавание в сельских школах не забросила — теперь выступает в качестве эксперта и сама рассказывает будущим педагогам программы "Учитель для России", как вести мастер-классы по физике. С коллегой Артемом собирает команду из десяти человек, которые продолжат их дело: "Мы будем сопровождать учителей и выезжать к ним. Пока не знаем, в какие именно школы отправимся, все зависит от того, куда распределят молодых специалистов. Пять школ я беру на себя, пять — у Артема. Первый выезд — в ноябре".

Расходы на дорогу покроет грант. Гузанова не исключает, что вернется в общеобразовательную школу. Сейчас учебная система кажется ей слишком строгой, "сложно подстроиться под конкретных детей". Поэтому пока она будет заниматься развитием таких еще непривычных для детей из сельских школ занятий.

Уехал в Магадан

Иван Парнюк весной этого года уехал из города Гулькевичи Краснодарского края в Магадан — преподавать. "В 2016-м я окончил строительный техникум по специальности "сварочное производство". Затем отслужил в армии. Когда вернулся, принял предложение по работе от преподавателей и устроился в техникум, где раньше учился, на должность мастера производственного обучения. Никогда не думал, что меня "занесет" в преподавание", — признается он в беседе с РИА Новости.

© Фото : из личного архива Ивана Парнюка Иван Парнюк © Фото : из личного архива Ивана Парнюка Иван Парнюк

После техникума Иван пошел на завод. "Но понял, что это не мое. Преподавать намного интереснее — постоянно общаешься с детьми, с их родителями, готовишься к парам по теории и практике — материал каждый раз меняется, узнаю постоянно что-то новое".

В краснодарском техникуме он проработал полтора года. А дальше случилось вот что. Его наставник и преподаватель был в командировке в Магадане, где местные ему пожаловались на то, что молодых специалистов совсем не хватает. "Мой учитель предложил им мою кандидатуру. Я согласился, меня это очень заинтересовало".

Сейчас Парнюк преподает в горно-строительном колледже и ведет учебные производственные практики. С нового учебного года ему добавят часы по теории. Своих подопечных, которым от 15 до 19 лет, Иван по-взрослому называет "детьми", хотя молодому педагогу всего 22 года. "Наружность у меня не как у 22-летнего. О моем возрасте знают только коллеги и начальство. Студентам неважно, сколько мне. Моя цель — сделать из них профессионалов. Возраст — это только цифры. К примеру, у моего деда в 22 года была собственная квартира и семья. А я пока еще только зарабатываю на будущую жизнь".