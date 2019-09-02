Биография Александра Филиппенко

Артист театра и кино России Александр Георгиевич Филиппенко родился 2 сентября 1944 года в Москве. Его школьные годы прошли в Алма-Ате (Казахстан), где он играл в драмкружке городского Дворца пионеров.

Во время учебы в МФТИ Филиппенко был активным участником студенческих капустников, команды КВН.

В 1964-1969 годах был актером и режиссером эстрадной студии МГУ "Наш Дом".

Одновременно в 1967-1969 годах работал старшим инженером в Институте геохимии АН СССР.

В 1969-1975 годах играл в труппе Театре на Таганке. Участвовал в спектаклях "Гамлет" по Уильяму Шекспиру, "Тартюф" по Жану-Батисту Мольеру, "Пугачев" по Сергею Есенину, "Товарищ, верь!" и др.

В 1975-1994 годах работал в Театре Вахтангова. Исполнял роли герцога Бекингема в "Ричарде III" Уильяма Шекспира, Ихарева в "Делах давно минувших дней" по "Игрокам" Николая Гоголя, Бухарина в "Брестском мире" Михаила Шатрова, Жданова в "Уроках мастера" Дэвида Паунела, Мосье Боярского в "Закате" Исаака Бабеля и др.

Артист также принимал участие в постановках театров "Сатирикон", "Et Cetera", Театра-студии Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), "Современник", "Практика" и др.

В Театре Моссовета в 2002-2004 годах Филиппенко играл Ихарева в спектакле "Дама, дама и еще дама" по Николаю Гоголю. Работа Филиппенко в спектакле "Предбанник" (2006) Сергея Юрского была высоко оценена театральной критикой: ему присуждена премия газеты "Московский комсомолец" в номинации "Лучшая мужская роль в сезоне 2006 года", а сам спектакль признан "лучшим спектаклем сезона".

В текущем репертуаре театра он исполняет роли Серебрякова в "Дяде Ване" и Чебутыкина в "Трех сестрах" Антона Чехова в постановке Андрея Кончаловского

В настоящее время в работе у актера две роли: одна – в спектакле "Палачи" Мартина Макдонаха в Гоголь-центре, премьера будет в сентябре ; вторая – в Театре наций в постановке Тимофея Кулябина "Разбитый кувшин" по Генриху Клейсту, которая выйдет к Новому году.

С 1990-х годов Александр Филиппенко совместно с супругой, режиссером Мариной Ишимбаевой, создает собственные моноспектакли в рамках камерного театра "Моно-Дуэт-Трио". В своих программах "Смех отцов", "У автора в плену", "Демарш энтузиастов", "Поезд на Чаттанугу", "За Вашу и Нашу Свободу", "Tribute", "Есенин без женщин", "Один день Ивана Денисовича", "Довлатов&Джаз" (с Давидом Голощекиным), "Мертвые души (последние главы)", "В поисках живой души", он исполняет произведения Аркадия Аверченко, Василия Аксенова, Бориса Акунина, Иосифа Бродского, Михаила Булгакова, Вацлава Гавела, Николая Гоголя, Сергея Довлатова, Михаила Жванецкого, Михаила Зощенко, Андрея Платонова, Александра Солженицына, Николая Эрдмана и других классиков литературы. С этими спектаклями Филиппенко гастролирует по России и миру.

Александр Филиппенко принимает участие в литературно-музыкальных проектах "Данте. Божественная комедия" - дирижер маэстро Витторио Брешиани (Италия), "Триумф художественного вкуса" и "Солженицын/Шостакович" с ансамблем солистов "Эрмитаж" Алексея Уткина, "Истории с оркестром. Похитители огня" с Государственным Академическим симфоническим оркестром России имени Светланова и др.

В кино актер работает с 1969 года . Снимался в таких фильмах, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Там, на неведомых дорожках" (оба 1982), "Торпедоносцы" (1983), "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Ближний круг" (1992), "Мастер и Маргарита" (1994, в постановке Юрия Кары), "Карьера Артура Уи. Новая версия" (1996), "Романовы: венценосная семья" (2000), "Мастер и Маргарита" (2005, в постановке Владимира Бортко) и др.

Среди фильмов и сериалов последних лет – "Заговор" (2007), "Счастливый конец" (2009), "Театр обреченных" (2006), "Ленинград" (2007), "Моя прекрасная няня" (2008), "Одна ночь любви" (2008), "Петр Первый. Завещание" (2011).

Александр Филиппенко – народный артист РФ ( 2000 ).

За моноспектакль "Мертвые души" (последние главы)" по поэме Николая Гоголя ему была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1998 года.

Филиппенко женат вторым браком на телевизионном режиссере Марине Ишимбаевой. У актера трое детей – сын Павел, дочери Мария и Александра.