В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле со стороны Ливана

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.

В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана.