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РИА Новости

В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле со стороны Ливана

18:59 01.09.2019
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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановГраница Израиля с Ливаном
Граница Израиля с Ливаном
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Граница Израиля с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.
"Потерь в рядах наших солдат и граждан в результате обстрела (со стороны ливанского движения - ред.) "Хезболлаха" с ливанских территорий в районе Авивим нет", - написал Гендельман в Twitter.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана.
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