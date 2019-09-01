В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле со стороны Ливана

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потерь среди израильских солдат и граждан в результате обстрела со стороны Ливана нет, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.
"Потерь в рядах наших солдат и граждан в результате обстрела (со стороны ливанского движения - ред.) "Хезболлаха" с ливанских территорий в районе Авивим нет", - написал Гендельман в Twitter.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана.