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РИА Новости

Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства

18:29 01.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
Зеленский и Пенс находятся в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
"Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - цитирует Зеленского агентство.
Президент Украины Владимир Зеленский
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