Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
Зеленский и Пенс находятся в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
"Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - цитирует Зеленского агентство.