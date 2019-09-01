Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства

Зеленский и Пенс находятся в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - цитирует Зеленского агентство.