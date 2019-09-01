Торжественное закрытие фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция

В Москве проходит торжественное закрытие фестиваля "Спасская башня".
В этом году мероприятие собрало рекордное число участников, только из-за рубежа их более тысячи — из Китая, Италии, Японии, Турции, Норвегии и других стран. Всего на Красной площади выступили 30 военных оркестров из 12 стран.
Фестиваль проходит в столице ежегодно. В его программе — военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу.
Владимир Путин ранее назвал "Спасскую башню" украшением культурной, общественной жизни Москвы и одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.