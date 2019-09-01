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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы

17:51 01.09.2019
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© РИА НовостиНаселенные пункты в провинции Хама
Населенные пункты в провинции Хама
© РИА Новости
Населенные пункты в провинции Хама. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Три человека погибли, два получили ранения в результате взрыва бомбы на севере провинции Хама в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По сообщению агентства, бомба, заложенная террористами, взорвалась на территории сельскохозяйственных угодий на севере деревни Суран на севере провинции Хама, в результате три мирных жителя погибли, два получили ранения. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* запрещенная в России террористическая организация
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