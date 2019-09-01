СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы

По сообщению агентства, бомба, заложенная террористами, взорвалась на территории сельскохозяйственных угодий на севере деревни Суран на севере провинции Хама, в результате три мирных жителя погибли, два получили ранения. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.