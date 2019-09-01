Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства

В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров, его возглавил Гончарук.

"На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом", - сказал новый премьер в опубликованном видео.