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РИА Новости

Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства

16:43 01.09.2019 (обновлено: 16:45 01.09.2019)
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров, его возглавил Гончарук.
"На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом", - сказал новый премьер в опубликованном видео.
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