Чемодан с личными вещами стал причиной эвакуации ТЦ в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в торговом центре в Ростове-на-Дону, откуда поступила информация об угрозе, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону - "Золотой Вавилон" - была обнаружена бесхозная сумка. Из здания провели эвакуацию работников и посетителей.

"В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров ростова. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой взрывоопасных объектов обнаружено не было", - сказал представитель областного главка МВД.