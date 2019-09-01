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РИА Новости

Чемодан с личными вещами стал причиной эвакуации ТЦ в Ростове-на-Дону

16:42 01.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинСлужебная собака
Служебная собака
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Служебная собака. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские не обнаружили взрывоопасных предметов в торговом центре в Ростове-на-Дону, откуда поступила информация об угрозе, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону - "Золотой Вавилон" - была обнаружена бесхозная сумка. Из здания провели эвакуацию работников и посетителей.

"В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров ростова. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой взрывоопасных объектов обнаружено не было", - сказал представитель областного главка МВД.

Как уточнил РИА Новости источник, на месте был обнаружен чемодан с личными вещами. В настоящее время его владельца уже установили.
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