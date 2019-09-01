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РИА Новости

Вице-премьер Борисов надеется, что Турция купит российские истребители

15:06 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Зампред правительства России Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые были представлены президенту Турции Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.
Он отметил, что окончательное решение остаётся за Анкарой, а на авиасалоне было важно "представить товар лицом".
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"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их может реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия-1.
Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Су-57Юрий Борисов (военный деятель)Авиасалон МАКССу-35ТурцияРоссияЭкономика
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