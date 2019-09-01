Вице-премьер Борисов надеется, что Турция купит российские истребители

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Зампред правительства России Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые были представлены президенту Турции Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.

Он отметил, что окончательное решение остаётся за Анкарой, а на авиасалоне было важно "представить товар лицом".

"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их может реально заинтересовать по известным событиям. Решение - за ними", - сказал Борисов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия-1.

Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье в минувший вторник вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.