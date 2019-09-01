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РИА Новости
Краснодарский край

Два фильма кубанских режиссеров участвуют в "Киношоке"

15:02 01.09.2019
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Сразу две ленты кубанских режиссеров участвуют в кинофестивале "Киношок", который пройдёт с 1 по 8 сентября в Анапе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В этот раз сразу две ленты кубанских режиссеров принимают участие в конкурсе в номинации "Документальный фильм". Безусловно, это успех и признание для наших кинематографистов", - сказал Кондратьев.
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По словам губернатора, у киноотрасли Краснодарского края есть потенциал, развивая киноискусство, регион движется в правильном направлении. "Нам есть, что предложить киноиндустрии – на территории региона уже снимали ряд известных кинокартин, ежегодно Кубанский государственный институт культуры выпускает десятки талантливых молодых режиссеров, кинооператоров, продюсеров. Кроме того, в крае много живописных локаций – от гор до моря, которые станут прекрасными декорациями для съемок кино и сериалов", - добавил глава края.
По его словам, на несколько дней Анапа на время проведения "Киношока" вновь станет кинематографической столицей, центром притяжения для профессионалов и дебютантов киноискусства. "Уверен, "Киношок" и в этом году порадует зрителей интересными картинами и содержательной программой", - отметил губернатор, пожелав удачи в конкурсе кубанским кинематографистам. "Участие в таком известном фестивале – большой вклад в развитие киноискусства Кубани. Кроме того, это прекрасная возможность для творческого диалога и знакомства с различными кинематографическими школами, а значит – дополнительный опыт", - заключил глава края.
Кинофестиваль "Киношок" пройдет в Анапе с 1 по 8 сентября. Он проводится ежегодно с 1992 года как открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. За это время мероприятие стало представительным и авторитетным кинофорумом, одной из главных целей которого, помимо популяризации российского кинематографа, является сохранение национальных культур и единого кинопространства.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский край
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