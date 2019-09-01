Два фильма кубанских режиссеров участвуют в "Киношоке"

КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости. Сразу две ленты кубанских режиссеров участвуют в кинофестивале "Киношок", который пройдёт с 1 по 8 сентября в Анапе, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В этот раз сразу две ленты кубанских режиссеров принимают участие в конкурсе в номинации "Документальный фильм". Безусловно, это успех и признание для наших кинематографистов", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, у киноотрасли Краснодарского края есть потенциал, развивая киноискусство, регион движется в правильном направлении. "Нам есть, что предложить киноиндустрии – на территории региона уже снимали ряд известных кинокартин, ежегодно Кубанский государственный институт культуры выпускает десятки талантливых молодых режиссеров, кинооператоров, продюсеров. Кроме того, в крае много живописных локаций – от гор до моря, которые станут прекрасными декорациями для съемок кино и сериалов", - добавил глава края.

По его словам, на несколько дней Анапа на время проведения "Киношока" вновь станет кинематографической столицей, центром притяжения для профессионалов и дебютантов киноискусства. "Уверен, "Киношок" и в этом году порадует зрителей интересными картинами и содержательной программой", - отметил губернатор, пожелав удачи в конкурсе кубанским кинематографистам. "Участие в таком известном фестивале – большой вклад в развитие киноискусства Кубани. Кроме того, это прекрасная возможность для творческого диалога и знакомства с различными кинематографическими школами, а значит – дополнительный опыт", - заключил глава края.