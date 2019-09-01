В московских парках ветеринары бесплатно проверили здоровье тысячи животных

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более тысячи владельцев домашних животных бесплатно проверили здоровье питомцев и получили консультации ветеринаров в семи парках Москвы 31 августа, рассказали РИА Новости в комитете ветеринарии Москвы.

"В свой профессиональный праздник, 31 августа, столичные ветеринары бесплатно проверили здоровье домашних животных в семи городских парках. Всего ветеринары приняли более 1 тысячи питомцев. В основном хозяева приходили с собаками и кошками", - сообщили в комитете.

Как добавили в комитете, ветеринары помимо кошек и собак осмотрели двух кроликов и одного попугая. Около 300 животным специалисты почистили уши и постригли когти. Вакцинацию против бешенства провели 89 питомцам.

Акция проходила в семи столичных парках, где расположены павильоны "Здоровая Москва", рядом с площадками дежурили бригады неотложной ветеринарной помощи. Отмечается, что москвичи в этот день могли не только получить консультацию специалиста, но и послушать лекции "Домашние животные в мегаполисе: основные вопросы и ответы".