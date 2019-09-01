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РИА Новости

В московских парках ветеринары бесплатно проверили здоровье тысячи животных

15:00 01.09.2019
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© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Ветеринар проводит осмотр
Ветеринар проводит осмотр
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Ветеринар проводит осмотр. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более тысячи владельцев домашних животных бесплатно проверили здоровье питомцев и получили консультации ветеринаров в семи парках Москвы 31 августа, рассказали РИА Новости в комитете ветеринарии Москвы.
"В свой профессиональный праздник, 31 августа, столичные ветеринары бесплатно проверили здоровье домашних животных в семи городских парках. Всего ветеринары приняли более 1 тысячи питомцев. В основном хозяева приходили с собаками и кошками", - сообщили в комитете.
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Как добавили в комитете, ветеринары помимо кошек и собак осмотрели двух кроликов и одного попугая. Около 300 животным специалисты почистили уши и постригли когти. Вакцинацию против бешенства провели 89 питомцам.
Акция проходила в семи столичных парках, где расположены павильоны "Здоровая Москва", рядом с площадками дежурили бригады неотложной ветеринарной помощи. Отмечается, что москвичи в этот день могли не только получить консультацию специалиста, но и послушать лекции "Домашние животные в мегаполисе: основные вопросы и ответы".
"Столичные ветеринары рассказали о наиболее распространенных болезнях домашних животных, в том числе и о тех, которые могут передаваться человеку", - добавили в комитете ветеринарии.
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