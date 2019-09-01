Глава СЖР прокомментировал сообщения об обстреле в ДНР

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя сообщение об обстреле в самопровозглашенной ДНР, под который попали наблюдатели ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", выразил сожаление тем, что объявленное перемирие продержалось недолго и что журналисты, исполняющие свой долг, подвергаются опасности.

Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что в воскресенье, во время фиксации фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге ДНР, под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ и представители республики в СЦКК. Позже внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк сообщил, что также попал под обстрел украинских силовиков в воскресенье в Коминтерново.

© РИА Новости / Сергей Аверин Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019 © РИА Новости / Сергей Аверин Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019