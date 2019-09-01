Кузя из "Универа" выпустил клип о школе, в котором спел со своей дочерью

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российский актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли в сериале "Универ", разместил на YouTube клип на песню "Здравствуй, школа", в котором снялся со своей дочерью Миланой.

Дуэт в ролике рассказывает о том, как дети идут в школу после летних каникул, а многие родители ностальгируют - сами когда-то учились у тех же учителей и сидели в том же классе.

Тема детства растрогала и пользователей в социальных сетях.