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РИА Новости
Культура

Кузя из "Универа" выпустил клип о школе, в котором спел со своей дочерью

14:57 01.09.2019 (обновлено: 15:40 01.09.2019)
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© Канал " Я Милана" на YoutubeСкриншот видеоклипа Миланы и Виталия Гогунского "Здравствуй школа"
Скриншот видеоклипа Миланы и Виталия Гогунского Здравствуй школа
© Канал " Я Милана" на Youtube
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российский актер и музыкант Виталий Гогунский, известный по роли в сериале "Универ", разместил на YouTube клип на песню "Здравствуй, школа", в котором снялся со своей дочерью Миланой.
Дуэт в ролике рассказывает о том, как дети идут в школу после летних каникул, а многие родители ностальгируют - сами когда-то учились у тех же учителей и сидели в том же классе.
Тема детства растрогала и пользователей в социальных сетях.
"Это так мило", "вы в дуэте с папой - класс", смотрела без остановки до конца - это просто супер", - комментируют подписчики.
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