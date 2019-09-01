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РИА Новости

В Гонконге задержали более 60 человек в связи с беспорядками

14:47 01.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга в общей сложности задержала 63 человека, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста 31 августа, сообщила журналистам представитель полиции.
Правоохранители задержали в общей сложности 63 человека в возрасте от 13 до 36 лет, связанных с беспорядками на двух станциях метро.
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По заявлению полиции, они задержали 13-летнего подростка на станции метро "Принц Эдвард" с двумя "коктейлями Молотова". Правоохранители также сообщили, что обнаружили "партию" "коктейлей Молотова" на платформе станции.
Задержанные подозреваются в хранении взрывчатых веществ, оружия с целью нападения, а также в участии в незаконных собраниях. Среди изъятых вещдоков маски, лазеры, каски. Полиция заявила, что в настоящее время ведётся расследование, и не исключила дальнейших задержаний.
В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста.
Столкновения начались в районе Адмиралтейство вблизи комплекса административных зданий и продолжились до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок. В общей сложности пострадали 31 человек.
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