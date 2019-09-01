В Гонконге задержали более 60 человек в связи с беспорядками

Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото

Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге

ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга в общей сложности задержала 63 человека, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста 31 августа, сообщила журналистам представитель полиции.

Правоохранители задержали в общей сложности 63 человека в возрасте от 13 до 36 лет, связанных с беспорядками на двух станциях метро.

По заявлению полиции, они задержали 13-летнего подростка на станции метро "Принц Эдвард" с двумя "коктейлями Молотова". Правоохранители также сообщили, что обнаружили "партию" "коктейлей Молотова" на платформе станции.

Задержанные подозреваются в хранении взрывчатых веществ, оружия с целью нападения, а также в участии в незаконных собраниях. Среди изъятых вещдоков маски, лазеры, каски. Полиция заявила, что в настоящее время ведётся расследование, и не исключила дальнейших задержаний.

В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста.