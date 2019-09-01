В ЛНР зафиксировали работу украинских саперов у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Работу украинских саперных групп зафиксировали у линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой были отмечены выходы сапёрных групп противника, проводящих минирование местности в районе населенного пункта Счастье, а также автодороги вблизи моста населенного пункта Счастье с использованием противотанковых мин ТМ-62", - рассказал Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, при установке минно-взрывных заграждений преступники ВС Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей.
"Хаотичное минирование местности представляет прямую угрозу жизни мирных жителей, а также сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в данных районах", - дополнил офицер пресс-службы оборонного ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru