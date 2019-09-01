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РИА Новости
Война в Сирии

Договоренности России и Турции по Идлибу сохраняются, заявил Лавров

13:53 01.09.2019 (обновлено: 13:54 01.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Договоренности РФ и Турции по сирийской провинции Идлиб сохраняются, президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для их выполнения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.
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В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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