Договоренности России и Турции по Идлибу сохраняются, заявил Лавров

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Договоренности РФ и Турции по сирийской провинции Идлиб сохраняются, президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для их выполнения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.