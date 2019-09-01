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РИА Новости

В Гонконге полиция предупредила демонстрантов о зачистке в районе аэропорта

13:46 01.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские во время акции протеста в Гонконге
Полицейские во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские во время акции протеста в Гонконге
ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Полиция в скором времени начнёт зачистку в районах на подступах к международному аэропорту Гонконга, где антиправительственные демонстраторы пытаются заблокировать дороги и парализовать движение транспорта, следует из заявления полиции.
Сообщается, что протестующие по-прежнему стекаются в район аэропорта. Некоторые блокируют дороги, устанавливают на проезжей части баррикады и различные объекты в попытке парализовать движение транспорта в окрестностях международного аэропорта.
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"В связи с этой ситуацией полиция в скором времени начнёт операцию по зачистке и предупреждает всех протестующих уйти и немедленно прекратить свои незаконные действия", - говорится в опубликованном заявлении.
Ранее компания-оператор гонконгского рельсового транспорта сообщила, что по запросу администрации аэропорта приостановила движение аэроэкспрессов.
Демонстранты также устроили хаос на станции метро Tung Chung вблизи аэропорта.
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По данным полиции, начиная с 17.30 по местному времени агрессивно настроенные демонстранты начали причинять ущерб объектам внутри станции Tung Chung. В частности, они сорвали камеры видеонаблюдения, сломали турникеты, пожарные щиты, а также разбили стекла окон обслуживания пассажиров.
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