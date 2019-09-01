В Гонконге полиция предупредила демонстрантов о зачистке в районе аэропорта

Полицейские во время акции протеста в Гонконге

Полицейские во время акции протеста в Гонконге

ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. Полиция в скором времени начнёт зачистку в районах на подступах к международному аэропорту Гонконга, где антиправительственные демонстраторы пытаются заблокировать дороги и парализовать движение транспорта, следует из заявления полиции.

Сообщается, что протестующие по-прежнему стекаются в район аэропорта. Некоторые блокируют дороги, устанавливают на проезжей части баррикады и различные объекты в попытке парализовать движение транспорта в окрестностях международного аэропорта.

Трассы, ведущие в аэропорт, сильно загружены.

"В связи с этой ситуацией полиция в скором времени начнёт операцию по зачистке и предупреждает всех протестующих уйти и немедленно прекратить свои незаконные действия", - говорится в опубликованном заявлении.

Ранее компания-оператор гонконгского рельсового транспорта сообщила, что по запросу администрации аэропорта приостановила движение аэроэкспрессов.

Демонстранты также устроили хаос на станции метро Tung Chung вблизи аэропорта.