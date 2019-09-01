В Совфеде обвинили США в намеренном осложнении ситуации в Сирии

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США намеренно устраивают провокации в Сирии, затягивая мирное урегулирование в стране, заявил журналистам в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.
"Авиационный удар США по Идлибу в нарушении всех договоренностей следует расценить как попытку осложнить ситуацию в этом самом взрывоопасном регионе Сирии, внести в нее еще большую неразбериху и сумятицу, максимально затянув процесс урегулирования в стране в целом", - сказал политик.
Причем удар был нанесен в тот момент, когда по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, что не оставляет сомнений в истинных намерениях США, подчеркнул он.
"Это была именно провокация. По сути, американцы продолжают проводить в Сирии свою прежнюю политику, действуя по принципу "чем хуже, тем лучше". Разумеется, лучше для них", - отметил Клинцевич.
"Хотелось бы надеяться, что эти действия США приведут к усилению сотрудничества всех стран, действительно заинтересованных в мирном будущем Сирии, и, прежде всего, России и Турции", - заключил сенатор.