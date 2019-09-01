Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T13:32Z
https://ria.ru/20190901/1558127744.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101383/67/1013836738_0:258:2761:1811_1036x0_80_0_0_76fdae73fce19a864b4018b4ea95112d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Совфеде обвинили США в намеренном осложнении ситуации в Сирии

13:32 01.09.2019
541
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США намеренно устраивают провокации в Сирии, затягивая мирное урегулирование в стране, заявил журналистам в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.
Освобожденный Хан-Шейхун
Вчера, 12:48РИА Новости
В Совфеде осудили авиаудар США по Идлибу
"Авиационный удар США по Идлибу в нарушении всех договоренностей следует расценить как ​ попытку осложнить ситуацию в этом самом взрывоопасном регионе Сирии, внести в нее еще большую неразбериху и сумятицу, ​ максимально затянув процесс ​ урегулирования в стране в целом", - сказал политик.
Причем удар был нанесен в тот момент, когда по инициативе России и Турции сирийская​ армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, что не оставляет сомнений в истинных намерениях США, подчеркнул он.
"Это была именно провокация. По сути, американцы продолжают проводить в Сирии свою прежнюю политику, действуя по принципу "чем хуже, тем лучше". Разумеется, лучше для них", - отметил Клинцевич.
"Хотелось бы надеяться, что эти действия США приведут к усилению сотрудничества всех стран, действительно заинтересованных в мирном будущем Сирии, и, прежде всего, России и Турции", - заключил сенатор.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2030002
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Франц КлинцевичРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Авиаудар США в Идлибе носил демонстративный характер, считают в Совфеде
РИА
Новости
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Договоренности России и Турции по Идлибу сохраняются, заявил Лавров
Вид на Бейрут
СМИ: израильские беспилотники сбросили зажигательные бомбы в южном Ливане
Лента
новостей
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США поставили под угрозу режим прекращения огня в САР, заявили в Минобороны
Освобожденный Хан-Шейхун
В Совфеде осудили авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин: принижая роль СССР, в Варшаве политизируют итоги Второй мировой
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Населенные пункты в провинции Хама
СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, Польша.1 сентября 2019
Штайнмайер напомнил об ответственности немцев за Европу и отношения с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:30В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту газа
10:28Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
10:28Канберра рассмотрит обращение Реша по делу о МН17, если оно поступит
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
Лента новостейМолния