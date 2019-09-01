Рогозин после ЧП с вертолетом предложил обозначать ЛЭП над водой шарами

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после крушения частного вертолета в Клязьминском водохранилище предложил разместить на линиях электропередачи цветные шары-маркеры.
В субботу частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Подмосковье в 50 метрах от берега. Два человека погибли, заведено уголовное дело.
"Очередной трагический случай падения вертолета из-за линии электропередачи над водной поверхностью... Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", — написал Рогозин в сети микроблогов Twitter.
31 августа, 20:26РадиоВ Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду. Видео