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РИА Новости

Рогозин после ЧП с вертолетом предложил обозначать ЛЭП над водой шарами

13:23 01.09.2019 (обновлено: 15:02 01.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после крушения частного вертолета в Клязьминском водохранилище предложил разместить на линиях электропередачи цветные шары-маркеры.
В субботу частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Подмосковье в 50 метрах от берега. Два человека погибли, заведено уголовное дело.
"Очередной трагический случай падения вертолета из-за линии электропередачи над водной поверхностью... Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", — написал Рогозин в сети микроблогов Twitter.
Застройка в районе канала имени Москвы
31 августа, 20:26Радио
В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду. Видео
69103399
Обсудить 14
Дмитрий РогозинМосковская областьДолгопрудныйПроисшествия
Популярные комментарии
то есть карту полётную, где это всё обозначено, рагозин изучать и не подумал
1 сентября, 14:03
Ilya Kryloff
1620103
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