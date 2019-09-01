Завершились съемки сериала "Форс-мажоры", в котором играла Меган Маркл

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. На прошлой неделе создатели сериала "Форс-мажоры", в котором играла Меган Маркл, отсняли финальную сцену, сообщает Deadline.
Актриса Джина Торрес, которая играла Джессику Пирсон, опубликовала пост в инстаграме, в котором попрощалась с проектом, и разместила совместную фотографию с Меган Маркл, которую сделали после первого сезона.
"Короче говоря, "семья". Если бы мне позволили выбрать момент, чтобы попрощаться, то это был бы именно этот момент, - написала актриса. - До недавнего времени я чувствовала себя выпускницей колледжа, которая после учебы приходила домой, стирала, перекусывала, пока не нашла свой путь снова. В моем случае - это второе возвращение в проект".
Меган Маркл снималась в шоу до седьмого сезона и ушла из проекта в 2018 году, после того, как начала встречаться с принцем Гарри. Она играла Рэйчел Зейн - дочь известного адвоката, которая тоже стала юристом.
"Форс-мажоры" завершится девятым сезоном, который покажут в конце сентября.
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