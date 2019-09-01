Завершились съемки сериала "Форс-мажоры", в котором играла Меган Маркл

Актриса Джина Торрес, которая играла Джессику Пирсон, опубликовала пост в инстаграме, в котором попрощалась с проектом, и разместила совместную фотографию с Меган Маркл, которую сделали после первого сезона.

"Короче говоря, "семья". Если бы мне позволили выбрать момент, чтобы попрощаться, то это был бы именно этот момент, - написала актриса. - До недавнего времени я чувствовала себя выпускницей колледжа, которая после учебы приходила домой, стирала, перекусывала, пока не нашла свой путь снова. В моем случае - это второе возвращение в проект".