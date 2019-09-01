Пятьдесят лет революции Каддафи — юбилей, который вновь разделил ливийцев

КАИР, 1 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Ливийцы в это воскресенье вспоминают революцию, которая 50 лет назад коренным образом изменила их жизнь и на долгие годы привела к власти полковника Муаммара Каддафи. О том, как относятся к этой дате в Ливии сегодня, выяснял корреспондент РИА Новости.

Первого сентября исполняется ровно 50 лет с момента военного переворота в Ливии и прихода к власти в этой стране Муаммара Каддафи.

Первого сентября 1969 года группа ливийских военных из подпольной организации "Свободные офицеры", возглавляемой 27-летним капитаном Муаммаром Каддафи, свергла власть короля Идриса ас-Сануси. В Ливии этот бескровный переворот получил название "Революция Аль-Фатих". Отсталая феодальная страна из королевства с иностранными военными базами превратилась в динамично развивающуюся суверенную республику, а затем в Ливийскую Джамахирию, громко и надолго заявившую о себе на региональной и международной арене.

Десять лет назад на торжества, посвященные 40-летию революции, в столицу страны Триполи поздравить Каддафи приехали десятки глав государств. Улицы городов были заполнены ликующими толпами с портретами вождя, как его называли жители Ливии. Теперь можно только предположить, каким грандиозным сегодня могли бы организовать ливийские власти празднование 50-летнего юбилея "Революции Аль-Фатих", если бы не "Арабская весна" и масштабное восстание против Каддафи, поддержанное НАТО семь лет назад.

© AP Photo / Ben Curtis Ливийский лидер Муаммар Каддафи © AP Photo / Ben Curtis Ливийский лидер Муаммар Каддафи

Революцию вспоминают с ностальгией

По мнению живущего сейчас в Каире бывшего спикера ливийского правительства Абдель Хакима Маатука, многие ливийцы сегодня с ностальгией вспоминают революцию 50-летней давности. По его словам, благодаря ей Ливия изменилась коренным образом, были достигнуты глобальные достижения во многих сферах: социальной, экономической, политической. Маатук признает, что за 40-летний период правления Каддафи, "помимо успехов, были и неудачи".

"Ливийцы должны справедливо оценить тот период — от революции до свержения режима силами НАТО. Но сейчас в Ливии происходит демонизация всего того, что было в то время. Людей вводят в заблуждение, искажается все то позитивное, что произошло с момента "Революции Аль-Фатих", — говорит бывший государственный служащий.

Маатук считает, что "искоренением исторической памяти у ливийцев занимаются пришедшие к власти в Триполи сторонники политического ислама, а также жившие ранее за рубежом представители светской оппозиции". Открыто выражающие свое несогласие с ними, отмечает он, после событий 2011 года эмигрировали, "кто в Европу, кто в Египет, Тунис и другие страны Африки".

"Ливия сегодня перестала быть суверенным государством, общество разрознено, полное отсутствие какой-либо безопасности, поколение детей осталось без образования. Той достойной жизни, какая была раньше, больше нет. И нет никакой надежды", — считает собеседник РИА Новости.

Не нужно возвращать прошлое

Абдель Хаким Маатук, также возглавлявший в годы правления Муаммара Каддафи ливийскую газету "Аш-Шамс", замечает, что требования о необходимости срочных реформ вышедшими на демонстрации в 2011 году молодыми людьми были логичными и законными.

Однако, считает он, эти протесты "были инспирированы Западом, а вышедшие на них стали лишь инструментом для свержения режима". Все проблемы Ливии, такие как высокая безработица и падающий уровень жизни, по его словам, "должны были решаться проведением реформ, которые планировали осуществить власти, а не нарушением суверенитета, разрушением инфраструктуры и всего государства".

"Однако мы сейчас не должны возвращать прошлое, нам нужно вернуть уважение к государству, суверенитет Ливии. Вне зависимости от вида политической системы. Нам нужно восстановить безопасность, прекратить войну и избавиться от радикальных исламистов", — сказал Маатук.

Черная страница истории

Позиция молодого предпринимателя из Триполи Халеда Беняла в отношении произошедшего в Ливии 50 лет назад переворота кардинально отличается от мнения его более старшего соотечественника Маатука. По его словам, нынешние племенные разногласия, социальные проблемы, коррупция в государственных органах — багаж, оставшийся от правления Каддафи.

"Это очень плохая дата, черная страница в истории нашей страны. Муаммар был жестоким диктатором, и именно он стал главной причиной всего хаоса, который происходит в Ливии", — сказал Беняла.

Житель ливийской столицы признает, что сейчас страна живет гораздо хуже, чем в годы правления полковника: страна разрушена, идет война, повальное обнищание населения. Однако, отмечает он, широко разрекламированный в годы правления Муаммара Каддафи за рубежом образ Ливии как социально ориентированного государства был лишь пропагандой. Не было, по его словам, "ни высоких зарплат медикам, ни пособий молодоженам и многих других благ, о которых любят говорить иностранцы".

"Он создал такую систему, что в случае отстранения от власти его либо его родственников страна могла оказаться на грани катастрофы. Правил по принципу: либо я и мои дети, либо страну ждет большой хаос. Он сам об этом неоднократно заявлял", — сказал житель Триполи.

После свержения режима Каддафи в 2011 году в Ливии практически ни на день не стихают боевые действия. Территорию и власть в некогда единой стране делят Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара, отряды, присягнувшие на верность международно признанному правительству национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа, группировки, контролирующие город Мисрату, Зинтан, племена туарегов и тубу, остатки радикалов, близких по идеологии к ИГ* либо "Аль-Каиде"*. Есть еще десятки других сил и племенных вождей, старающихся держаться нейтрально и независимо от крупных игроков, ожидая финала междоусобной борьбы.