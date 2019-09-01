Глава Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за неисправности самолета

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за того, что правительственный самолет Airbus A321 оказался неисправен, передает немецкий телеканал Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за того, что правительственный самолет Airbus A321 оказался неисправен, передает немецкий телеканал n-tv

По его данным, Штайнмайер был вынужден вылететь в польский город Лодзь на сравнительно небольшом запасном лайнере A319. В Польше 1 сентября проходят памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Ранее в августе главе МИД ФРГ Хайко Маасу также пришлось сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за его неисправности. При этом этот случай стал не последним за август: журнал Spiegel позднее сообщал, что Маас был вынужден сменить самолет, на котором собирался вылететь в Москву, поскольку с лайнером вновь произошла неполадка.