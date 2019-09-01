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РИА Новости

На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов

09:27 01.09.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Подтопленный район в Амурской области
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 85 населенных пунктов, сообщает МЧС РФ.
Отрезанных от мира населенных пунктов нет, отметили в ведомстве.
"В четырех субъектах Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) в 13 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 85 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток были подтоплены два населенных пункта в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Освобождены от воды 96 приусадебных участков в Приморском крае.
Всего к ликвидации последствий привлечены более 3,3 тысячи человек и 803 единицы техники.
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