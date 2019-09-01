На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Дальневосточном федеральном округе остаются подтопленными 85 населенных пунктов, сообщает МЧС РФ.

Отрезанных от мира населенных пунктов нет, отметили в ведомстве.

"В четырех субъектах Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) в 13 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 85 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток были подтоплены два населенных пункта в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Освобождены от воды 96 приусадебных участков в Приморском крае.