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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири

02:29 01.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник "Авиалесоохраны" Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 2 101 гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
"На 0.00 мск 1 сентября на территории РФ действовало 132 лесных пожара на площади 35 212 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 124 лесных пожара на площади 37 313 гектаров.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ ликвидировано 46 лесных пожаров на площади более 4,9 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 76 пожаров на землях лесного фонда площадью более 15,9 тысячи гектаров.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
Тушение лесных пожаров
21 августа, 16:15РИА Новости
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