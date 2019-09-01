Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Уничтожение бронетехники на расстоянии в несколько километров, автоматическое наведение на цель и почти пятидесятилетняя армейская карьера — противотанковый комплекс "Фагот" благодаря простоте, надежности и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире. Сегодня российская армия использует его модификации с усовершенствованной системой управления, наведения и боеприпасами. Об эволюции и устройстве противотанкового оружия в разных армиях мира — в материале РИА Новости.

Злая "малютка"

В послевоенные годы классическая артиллерия во многом проигрывала в борьбе бронированной технике. Танки становились все более защищенными, быстрыми и маневренными. Для эффективной борьбы с ними требовались новые типы боеприпасов.

В начале 1960-х советские конструкторы разработали переносной противотанковый ракетный комплекс "Малютка" с управляемой ракетой. Расчет состоял из трех бойцов: один переносил пульт управления, двое других — ранцы с ракетами 9М14. Кумулятивная боевая часть боеприпаса "Малютки" весила больше двух килограммов. Снаряд пробивал броню толщиной в двести миллиметров. Дальность стрельбы "Малютки" составляла от пятисот метров до трех километров. Оружие быстро оценили и приняли на вооружение.

Однако у этого ПТРК были и свои недостатки. Ракета, выпущенная по цели, управлялась по разматываемому проводу. При этом наведение снаряда осуществлялось вручную и требовало от стрелка определенной сноровки. Кроме того, характеристики самой ракеты оставляли желать лучшего: из-за низкой скорости полета ракеты противник мог легко сменить позицию. Также отмечалось и недостаточное удобство комплекса при использовании. Перед каждым выстрелом ракету надо было подготовить — пристыковать боевую часть, раскрыть крылья, установить на направляющие пусковой установки, которую, в свою очередь, тоже надо развернуть из походного положения в боевое. Все это занимало несколько драгоценных минут.

И все же "Малютка" была очень популярна в Советской армии, войсках стран Варшавского договора и союзников СССР. Она стояла на вооружении сорока пяти армий мира и успела хорошо повоевать. "Малютки" применялись во Вьетнаме, ирано-иракских войнах. Особенно эта система запомнилась военным Израиля, которые потеряли из-за "Малютки" несколько сотен танков в ходе "войны Судного дня" в 1973-м.

На смену "Малютке" в 1970-м пришел противотанковый ракетный "Фагот" — первый в СССР комплекс с полуавтоматической системой наведения. Разработчики учли все недостатки предыдущего поколения ПТРК и создали простое, эффективное и удобное средство борьбы с танками и бронетехникой. Ракета находится в одноразовом контейнере и для выстрела ее не надо извлекать. Маршевый двигатель снаряда запускается на удалении от пусковой установки после пуска, тем самым исключается повреждение стрелка. При этом стрелку не надо вести ракету до мишени — он должен всего лишь навести визир пусковой на цель, а система управления комплекса сама сопровождает и корректирует траекторию ее полета.

Комплекс "Фагот" несколько раз модернизировался и сегодня российские военные используют его в комплекте с ракетами ракета 9М113М "Конкурс" калибром 135 миллиметров с кумулятивной боевой частью. Этот боеприпас летит на дальность два с половиной километра и пробивает броню до 800 миллиметров.

Первый в мире

Однако первопроходцами в создании управляемого противотанкового оружия стали немцы. Они разработали первый ПТРК еще в годы Второй мировой войны. К концу 1944-го немецкие инженеры создали комплекс X-7 Rotkappchen ("Красная шапочка"). Снаряд устанавливался на простейшую рельсовую пусковую установку. Двухступенчатая ракета, по форме напоминающая сигару длиной восемьдесят сантиметров, могла поразить цель на расстоянии полутора-двух километров. Управление ракетой осуществлялось по проводам.

Схема немецкой разработки 1944-го X-7 Rotkappchen ("Красная шапочка") и VG-15 Luftfaust Схема немецкой разработки 1944-го X-7 Rotkappchen ("Красная шапочка") и VG-15 Luftfaust

Испытания этого оружия начались незадолго до завершения войны и принять на вооружение "Красную шапочку" немцы не успели. Большинство трофейных ракет и техническая документация после войны попала в руки французов. Уже в 1948-м на базе X-7 Rotkappchen французские инженеры разработали первый в мире серийный противотанковый комплекс Nord SS-10, а двумя годами ранее в Швейцарии создали ПТРК "Кобра".

Французский комплекс приняли на вооружение в 1955-м. Его первое боевое применение произошло в 1956-м во время войны в Египте. Египетские войска тогда потеряли более 450 единиц бронетехники, в том числе из-за применения нового на тот момент противотанкового оружия. Активно Nord SS-10 использовался и в ходе конфликта в Алжире.

Американские драконы

Американские военные получили в распоряжение противотанковые комплексы M-47 Dragon в середине 1970-х. Полетом ракеты этого комплекса стрелок управляет тоже по проводам. Но конструкция ракет первых модификаций Dragon отличалась от советских и западно-европейских образцов. В частности, ракета оснащалась не одним двигателем, а несколькими десятками микродвигателей, которые корректировали курс снаряда.

Такая конструкция усложняла производство и обслуживание комплекса. Кроме того, система была ненадежна и недостаточна точна. Поэтому Dragon несколько раз модифицировали. Американские оружейники разработали ракету с одним маршевым твердотопливным двигателем. Она оснащалась более мощной боевой частью, увеличенной бронепробиваемостью и могла лететь на большее расстояние.

Но все же производство Dragon со временем прекратили и постепенно ему на смену в американскую армию стал поступать противотанковый комплекс нового поколения FGM-148 Javelin. К его разработке инженеры подошли более основательно. Он предназначается не только для уничтожения бронированной техники, но и низколетящих малоскоростных целей, таких как вертолеты и беспилотники.

ПТРК "Джавелин" работает по схеме "выстрелил и забыл" и в нем сконцентрированы все последние наработки противотанковых комплексов. Ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения — стрелку нужно только захватить цель в визире. За счет того, что маршевый двигатель ракеты включается на удалении от стрелка, из "Джавелина" можно стрелять даже из закрытых укрытий.

FGM-148 Javelin остается сегодня основным переносным противотанковым средством американских военных и их многих союзников по НАТО, даже несмотря на то, что комплекс имеет ряд существенных недостатков. В частности, "Джавелин" может уничтожать цели только в зоне прямой видимости, а стрелок не может повлиять на полет ракеты после пуска. Точность выстрела зависит от температуры цели и окружающей среды, а перед пуском необходимо охлаждать головку самонаведения и прибор ночного видения, что занимает несколько минут.