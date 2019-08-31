В центре Москвы загорелся автобус

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу Тверская 15 (дом, соседний с мэрией Москвы) поступило в 20.07.

Прямо вот сейчас на Тверской улице неподалеку от московской мэрии горит автобус pic.twitter.com/tNiED37FvK — козлов (@petrkozlov) August 31, 2019

"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание моторного отсека автобуса на площади 6 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, людей в салоне не было.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавляется в сообщении.