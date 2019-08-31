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РИА Новости

Россия открыта для сотрудничества в самых разных сферах, заявил Путин

20:33 31.08.2019 (обновлено: 20:40 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время обращения с приветствием к участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге
Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, отметив, что Россия открыта для сотрудничества с другими странами, соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля в субботу.
Тридцать первого августа в Санкт-Петербурге, впервые за пределами Германии, проходит крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал. Ведущие российские и немецкие артисты выступят на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.
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"Сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми", - говорится в тексте приветствия.
По словам президента, уже многие годы эти города объединяют крепкие побратимские связи, большой опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии.
"Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам – в Россию, в Санкт-Петербург", - добавил Путин.
Глава государства выразил уверенность, что первый Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдёт с огромным успехом и станет традиционным, полным ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний.
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