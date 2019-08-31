Россия открыта для сотрудничества в самых разных сферах, заявил Путин

Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге

Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам и гостям Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, отметив, что Россия открыта для сотрудничества с другими странами, соответствующее приветствие опубликовано на Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Первого Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, отметив, что Россия открыта для сотрудничества с другими странами, соответствующее приветствие опубликовано на сайте Кремля в субботу.

Тридцать первого августа в Санкт-Петербурге, впервые за пределами Германии, проходит крупнейший в Европе Дрезденский оперный бал. Ведущие российские и немецкие артисты выступят на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.

"Сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах. И культуре, искусству принадлежит особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми", - говорится в тексте приветствия.

По словам президента, уже многие годы эти города объединяют крепкие побратимские связи, большой опыт гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии.

"Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам – в Россию, в Санкт-Петербург", - добавил Путин.