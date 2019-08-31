В Хорватии полиция избивала и пытала подростка из Афганистана

Венгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией. Архивное фото

Венгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией

БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Пограничные полицейские Хорватии жестоко избивали и пытали электричеством 16-летнего мигранта из Афганистана, сообщила Комиссариат по делам беженцев и миграциям при правительстве Сербии.

По данным комиссариата афганский юноша пережил психические и физические издевательства от полицейских Хорватии, когда был отделен от группы из полутора десятков мигрантов при попытке перехода границы со стороны Сербии. Уточняется, что он сначала был избит на самой границе, после чего заперт в помещении, где его продолжили бить четыре сотрудника хорватской пограничной полиции.

"У юноши отняли телефон и деньги, нанесли ему побои, а после закрыли в помещении, заставили раздеться, пустили воду и поставили в лужу, куда направляли ток из электрошокера, от чего он потерял сознание", - заявила руководитель группы по возвращению и международному сотрудничеству комиссариата Ивана Анич-Чурко.

По данным сербских властей афганец получил перелом ребер со внутренним кровотечением, гематомы на голове и потерял много крови.

Как рассказала Анич-Чурко РИА Новости, после издевательств юношу выдворили в Сербию, он в тяжелом состоянии добрался поездом до Белграда, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время пострадавший проходит лечение в центре приема мигрантов в пригородном районе Борча сербской столицы.

"Комиссариат по делам беженцев и миграциям выражает обеспокоенность и возмущение подобными случаями и обращает внимание представителей международного сообщества на чрезмерное применение силы хорватской пограничной полицией и грубое нарушение прав человека", - указало сербское ведомство.

Мигранты и правозащитники все чаще сообщают о случаях насильственного выдворения мигрантов при попытке пересечь границу Хорватии. В начале августа полиция Хорватии вынуждена была официально отрицать избиение 18 мигрантов, которых с травмами обнаружила полиция Боснии и Герцеговины на своей стороне границы.