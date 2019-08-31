Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T20:09Z
https://ria.ru/20190831/1558117918.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147677/37/1476773786_0:242:3600:2267_1036x0_80_0_0_b2e26b52ea0fa65aafc192a48e061155.jpg
РИА Новости

В Хорватии полиция избивала и пытала подростка из Афганистана

20:09 31.08.2019
0
© AFP 2019 / Laszlo LauferВенгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией
Венгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией
© AFP 2019 / Laszlo Laufer
Венгерские военные устанавливают ограждения против беженцев на границе с Хорватией. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 авг – РИА Новости. Пограничные полицейские Хорватии жестоко избивали и пытали электричеством 16-летнего мигранта из Афганистана, сообщила Комиссариат по делам беженцев и миграциям при правительстве Сербии.
По данным комиссариата афганский юноша пережил психические и физические издевательства от полицейских Хорватии, когда был отделен от группы из полутора десятков мигрантов при попытке перехода границы со стороны Сербии. Уточняется, что он сначала был избит на самой границе, после чего заперт в помещении, где его продолжили бить четыре сотрудника хорватской пограничной полиции.
Карлов мост и Староместская мостовая башня в Праге. Архивное фото
8 сентября 2018, 15:01РИА Новости
Премьер Чехии напомнил о проблемах Европы с нелегальными беженцами
"У юноши отняли телефон и деньги, нанесли ему побои, а после закрыли в помещении, заставили раздеться, пустили воду и поставили в лужу, куда направляли ток из электрошокера, от чего он потерял сознание", - заявила руководитель группы по возвращению и международному сотрудничеству комиссариата Ивана Анич-Чурко.
По данным сербских властей афганец получил перелом ребер со внутренним кровотечением, гематомы на голове и потерял много крови.
Как рассказала Анич-Чурко РИА Новости, после издевательств юношу выдворили в Сербию, он в тяжелом состоянии добрался поездом до Белграда, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время пострадавший проходит лечение в центре приема мигрантов в пригородном районе Борча сербской столицы.
"Комиссариат по делам беженцев и миграциям выражает обеспокоенность и возмущение подобными случаями и обращает внимание представителей международного сообщества на чрезмерное применение силы хорватской пограничной полицией и грубое нарушение прав человека", - указало сербское ведомство.
Мигранты на границы Австрии. Архивное фото
28 марта 2018, 08:00РИА Новости
"Ислам — не часть Германии". Кто в Европе недоволен мигрантами
Мигранты и правозащитники все чаще сообщают о случаях насильственного выдворения мигрантов при попытке пересечь границу Хорватии. В начале августа полиция Хорватии вынуждена была официально отрицать избиение 18 мигрантов, которых с травмами обнаружила полиция Боснии и Герцеговины на своей стороне границы.
Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.
12013135
Обсудить 0
АфганистанСербияХорватияВ мире
Рекомендуем
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Лента
новостей
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Певица Наргиз Закирова
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Мужские ботинки
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Измерение артериального давления
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
СК по Башкирии опубликовал видео с матерью найденного мертвым малыша
СК опубликовал видео с матерью, убившей ребенка в Башкирии
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Полиция
В Брянской области умер избитый полицейским студент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы
18:29Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
18:16Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
18:15В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
18:15Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
18:09В Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи
18:04Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
17:56Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем
17:56В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
17:51СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы
17:45Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
17:35В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
17:25Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны
17:20Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США
17:19Беслан предложили сделать городом счастливого детства
17:19Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
17:15Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"
17:05Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
17:04Дело об избиении брянского студента переквалифицируют из-за его смерти
17:03В Варшаве началась антиамериканская акция протеста
Лента новостейМолния