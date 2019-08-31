МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Гонконга осудило действия радикальных демонстрантов и призвало жителей сказать "нет" насилию, сообщает телерадиокорпорация Правительство Гонконга осудило действия радикальных демонстрантов и призвало жителей сказать "нет" насилию, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на представителя правительства.

Представитель правительства заявил, что насильственные действия радикальных демонстрантов в субботу нарушают общественное спокойствие и угрожают безопасности полицейских и жителей. Он добавил, что полиция должна строго преследовать такие действия, а также призвал гонконгцев сказать "нет" насилию.

Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, после того как полиция отклонила запрос на ее проведение. Но многие люди все равно вышли на улицы и заняли улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.

Демонстранты бросали "коктейли Молотова" в здание главного полицейского управления и здание правительственного комплекса. Полиция несколько раз применила для разгона протестующих слезоточивый газ. В ход пошли также и водометы с окрашенной в синий цвет водой, которая, по словам специалистов, помогает полиции "пометить" участников протестов.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.