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РИА Новости

Правительство Гонконга осудило действия радикальных демонстрантов

19:09 31.08.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Гонконга осудило действия радикальных демонстрантов и призвало жителей сказать "нет" насилию, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на представителя правительства.
Представитель правительства заявил, что насильственные действия радикальных демонстрантов в субботу нарушают общественное спокойствие и угрожают безопасности полицейских и жителей. Он добавил, что полиция должна строго преследовать такие действия, а также призвал гонконгцев сказать "нет" насилию.
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
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Столкновения в Гонконге: в ход пошли "коктейли Молотова"
Организаторы отменили субботнюю демонстрацию в Гонконге, после того как полиция отклонила запрос на ее проведение. Но многие люди все равно вышли на улицы и заняли улицы районов Ваньчай, Адмиралтейство и Сентрал.
Демонстранты бросали "коктейли Молотова" в здание главного полицейского управления и здание правительственного комплекса. Полиция несколько раз применила для разгона протестующих слезоточивый газ. В ход пошли также и водометы с окрашенной в синий цвет водой, которая, по словам специалистов, помогает полиции "пометить" участников протестов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Вчера, 09:36РИА Новости
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