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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

17:54 31.08.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
Бойцы ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Бойцы ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
"В результате вражеских обстрелов погиб наш защитник", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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