В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
"В результате вражеских обстрелов погиб наш защитник", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru