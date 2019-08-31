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РИА Новости

Лукашенко поручил переработчикам найти новые рынки сбыта сахара

16:51 31.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам искать новые рынки сбыта для производимого в стране сахара, а не концентрироваться только на российском рынке, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
По ее данным, во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент поинтересовался, каким будет урожай сахарной свеклы в стране и какова ситуация на рынках сбыта сахара. Главе государства доложили, что уборка свеклы еще только начинается, но уже можно говорить о том, что ее сахаристость будет выше уровня прошлого года, однако на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток сахара. В частности, как уточнили в пресс-службе, "в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси".
"Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации. Они (сельхозорганизации - ред.) уберут, заготовят, а нам надо помочь им продать", - поручил президент, обращаясь к чиновникам.
Глава государства потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара, проинформировали в пресс-службе. "Думайте, где вы будете продавать сахар", - сказал президент, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области.
Он подчеркнул, что "снижать производство ни в коем случае нельзя". "Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года", - поручил Лукашенко.
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