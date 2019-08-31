Лукашенко поручил переработчикам найти новые рынки сбыта сахара

По ее данным, во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент поинтересовался, каким будет урожай сахарной свеклы в стране и какова ситуация на рынках сбыта сахара. Главе государства доложили, что уборка свеклы еще только начинается, но уже можно говорить о том, что ее сахаристость будет выше уровня прошлого года, однако на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток сахара. В частности, как уточнили в пресс-службе, "в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси".